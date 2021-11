La presenza di migranti lungo i binari del Fvg.

“Ancora treni fermi e pendolari in ritardo a causa di migranti a piedi lungo la tratta ferroviaria Venezia-Trieste. Oramai si sta superando il limite e ciò che è più grave è che il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, non sta facendo nulla per risolvere il problema”.

A denunciarlo il consigliere regionale della Lega Diego Bernardis. “È inaccettabile – attacca – che a pagare per l’inerzia del ministro siano i cittadini. Anche oggi pendolari e viaggiatori hanno fatto i conti con la linea interrotta, fermate aggiunte e treni in ritardo a causa di estranei alla ferrovia all’altezza di Sistiana. È evidente – continua la nota del Carroccio – che i continui ingressi di stranieri irregolari dalla rotta balcanica sono un pericolo, sia per la sicurezza dei nostri concittadini che per quella degli stessi migranti”.

“Anche questa volta – conclude Bernardis – il peggio è stato evitato grazie alla prontezza dei macchinisti e al tempestivo intervento della Polfer, tuttavia è lecito domandarsi: cosa aspetta il ministro a intervenire prima che lungo i binari si verifichi una tragedia?“.

