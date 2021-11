Attivata a Gorizia l’anagrafe virtuale per i certificati.

Niente più file allo sportello ed esborsi per il bollo da allegare sul documento. Sono in tutti quattordici i certificati anagrafici che, dal 15 novembre, si potranno scaricare gratuitamente dal proprio computer, senza muoversi da casa accedendo al servizio messo a disposizione dall’Anagrafe nazionale della Popolazione Residente, cui ha aderito anche il Comune di Gorizia.

“Si tratta di un sistema integrato – rimarca il sindaco, Rodolfo Ziberna- che fa compiere un indubbio passo avanti nella modernizzazione dei servizi anagrafici agevolando i cittadini che non dovranno più recarsi agli sportelli, magari perdendo ore di lavoro. Anche da Gorizia questo sarà possibile visto che il Comune ha aderito all’Anpr”.

Quali certificati e come scaricarli.

Al portale, cui si accede digitando https://www.anpr.interno.it, si potranno ottenere i seguenti certificati: anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; cittadinanza; esistenza in vita; residenza; residenza AIRE; stato civile; stato di famiglia; stato di famiglia e di stato civile; residenza in convivenza; stato di famiglia Aire; stato di famiglia con rapporti di parentela; stato libero; anagrafico di unione civile; contratto di convivenza.

Si possono scaricare i certificati accedendo al servizio con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare viene mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Come detto, tutti i certificati on line saranno gratuiti perché non si dovrà più pagare il bollo. Sono disponibili anche in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo e possono essere rilasciati anche in forma contestuale, ovvero più attestati possono essere raggruppati in un unico certificato.

(Visited 62 times, 62 visits today)