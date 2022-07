Saldi estivi in Fvg.

Partono da oggi, sabato 2 luglio, i saldi estivi anche in Friuli Venezia Giulia: dureranno fino al prossimo 30 settembre, e saranno come sempre un’occasione per fare qualche buon affare, evitando possibilmente di cadere nelle trappole che inevitabilmente potrebbero presentarsi.

E’ stata calcolata in 202 euro la spesa media per famiglia riservata agli acquisti scontati in periodo di saldi, secondo il calcolo fatto dal centro studi di Confcommercio Federmoda, per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro. Prima della pandemia la spesa media per famiglia era leggermente superiore, intorno ai 250 euro. Gran parte della cifra verrà spesa per abbigliamento, sia per adulti che per bambini, ma molto attesi sono anche gli sconti che riguardano in particolare il settore tecnologico.

Occhio però: è la stessa Confcommercio Udine a ricordare che le vendite di fine stagione riguardano “i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo”. La presentazione al pubblico deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata e che è obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

Le “notti bianche” per i saldi.

Ma in occasione dell’avvio dei saldi estivi oggi, 2 luglio, i negozi della regione hanno anche l’opportunità di rimanere aperti ben oltre l’orario consueto, con una speciale “notte bianca” dedicata proprio ai saldi. In Fvg molte città e centri commerciali hanno pensato diverse iniziative in tal senso. A Trieste torna la notte dei saldi, con centro cittadino pedonale e chiusura del traffico dalle 19 all’1 e servizio di park&bus, attivo dalle 15 alle 21 al costo di 1 euro.

A Udine atteso il concerto di Francesco Gabbani al castello, mentre a Monfalcone sarà Gianni Favro, in arte Gianni Sax, il protagonista della serata di musica che farà da sottofondo agli acquisti, in tempo di saldi, sotto le stelle.