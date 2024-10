Sci vista mare, il Friuli Venezia Giulia stupisce le leggende dello sport

Prima edizione per la Barcolana Ski sci alpino vista mare.

Al mattino sci in spalla, nel pomeriggio lo sguardo sul golfo. Dal brivido di una discesa in slalom gigante al piacere di salire a bordo di una vela, tra terra e mare, sport, divertimento e condivisione. Kristian Ghedina, Elisabeth Goergl, Ivica Kostelic e Tina Maze: sono stati loro quattro i testimonial della prima edizione di Barcolana Ski sci alpino vista mare, iniziativa ideata da PromoTurismoFVG per dimostrare come in Friuli Venezia Giulia si possa apprezzare nell’arco di una giornata discipline e passioni diverse, in località suggestive e a poca distanza l’una dall’altra, metafora per sostenere l’offerta turistica integrata tra mare e montagna e rafforzare l’idea di un territorio unico e autentico.

Nella cornice di Duino Aurisina, sulle alture del Carso triestino, in mattinata si è svolta la gara promozionale a squadre di gigante di sci alpino, organizzata in collaborazione con lo “Sci Club 70”, lungo la pista artificiale dell’impianto sportivo “Neve Sole”, centro federale di avviamento agli sport invernali, un unicum a livello italiano, dove la pratica dello sci sul manto speciale è possibile tutto l’anno. Dodici i ragazzi e le ragazze, aspiranti e provetti sciatori provenienti da tutta la regione, rappresentanza della Fisi Fvg – Federazione italiana sport invernali del Friuli Venezia Giulia, che hanno sfidato le leggende plurimedagliate del circo bianco mondiale, in rappresentanza dell’ideale di Alpe Adria, cuore dell’Europa tra Austria, Croazia, Italia e Slovenia. A trionfare il team Italia, con il miglior tempo assoluto di Ghedina (10”43), seconda Croazia, terza Slovenia, quarta Austria, tra gli applausi del numeroso e entusiasta pubblico accorso ad assistere all’evento, insieme alle massime autorità regionali e locali.

Dopo un passaggio a Portopiccolo, nell’incantevole baia di Sistiana, dove osservando il golfo si è potuto respirare già il clima della Barcolana, e attraversando la costa, la tappa finale della giornata è stata Trieste, nell’area lounge “Io sono Friuli Venezia Giulia” per le premiazioni dei quattro team in gara, con i testimonial che hanno ricevuto “l’abbraccio” del pubblico di piazza Unità d’Italia tra selfie e autografi, prima di salire a bordo dello yatch Solaris 60, alfiere del brand “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, tra le imbarcazioni in competizione alla regata di domenica alla quale sarà presente anche una rappresentanza della Pan – Pattuglia acrobatica nazionale, insieme alla velista regionale e atleta olimpica Giulia Pignolo.