Il venerdì dello sciopero generale in Friuli Venezia Giulia.

Giornata di sciopero per il Friuli Venezia Giulia contro l’entrata in vigore del decreto che prevede l’obbligo del Green pass per lavorare. Un venerdì che già dalle prime ore si preannuncia essere caldo e che vede raccolte persone non solo dell’intera regione, ma anche proveniente da fuori. A Udine la manifestazione alle 11 da piazzale Chiavris si sposta in piazza Libertà. A Trieste, invece, lo sciopero generale dei portuali, al quale hanno aderito anche i no Vax e i no Green pass.

Udine.

Già alle 8.41 di questa mattina si sono radunati alcuni no Green pass presso la sede SAF di Udine. Manifestazioni contro l’obbligo del certificato verde anche davanti la sede dei vigili del Fuoco, dove i presenti hanno esposto diverse bandiere tricolore e striscioni. Alle 11 piazzale Chiavirs ha iniziato a popolarsi: tante e numerose le persone che hanno raggiunto il punto d’incontro stabilito per spostarsi poi piazza Libertà. Fischi, tamburi, applausi, ma specialmente le urla “No Green pass” hanno risuonato nel piazzale.

Alle 11.30 il corteo è partito e il fiume di persone si è spostato verso il Viale Volontari della Libertà. Qua i toni si sono fatti più accesi, perché oltre alle proteste contro l’obbligatorietà del certificato verde, si sono alzati dei cori contro i giornalisti. Qualche manifestante ha anche acceso dei fumogeni. Sono in 1600 secondo la Questura i protestanti che si sono riversati in piazzale Osoppo vero le 12.15 e che durante il corte hanno espresso il loro dissenso al governo e la solidarietà con i no Vax del capoluogo al grido di: “Trieste chiama, Udine risponde”.

Trieste.

Situazione calda anche nel capoluogo, dove lo sciopero dei portuali è iniziato dalle 6 davanti al molo 4. Dalle prime ore, stando alle prime stime della Digos, hanno raggiunto i protestanti più di un migliaio di persone, provenienti anche da altre provincie e regioni. I manifestanti hanno comunque permesso a chi volesse andare a lavorare di raggiungere l’azienda. Schierati con i portuali, diverse categorie: insegnanti, studenti, commercianti. Sotto controllo da diverse pattuglie della Guardia di Finanza anche l’entrata al molo 7, dove ad essere presente c’era una delegazione di cittadini.

Durante lo sciopero delle prime ore, sono stati gli stessi manifestanti a portare cibo e bevande, realizzando un vero e proprio punto di ristoro. Alcuni scontri, verbali, anche con i giornalisti presenti alle porte dello scalo, accusati di riportare notizie false. I portuali di Trieste hanno poi offerto il caffè ai militari della Guardia di Finanza presenti sul posto per monitorare la situazione: un gesto di solidarietà accolto dal personale in divisa.

Nel frattempo sostegno ai manifestanti di Trieste arriva anche da Monfalcone, dove un gruppo di persone si sono presentate per protestare già dalle 5 del mattino. I manifestanti, al grido di “no Green pass”, si sposteranno poi verso Piazza Cavour e hanno dichiarato la volontà di scioperare ad oltranza.

