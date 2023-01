Sciopero dei benzinai confermato: chiusi anche i self service

Lo sciopero dei benzinai.

I benzinai confermano lo sciopero del 25 e 26 gennaio, ma lasciano aperto uno spiraglio: potrebbero sospenderlo all’ultimo minuto. Al termine dell’incontro col Governo le posizioni restano distanti coi sindacati “profondamente delusi”.

Le sigle Figisc/Anisa, Faib Confesercenti e Fegica hanno spiegato che non è stato raggiunto nessun accordo e resta confermato lo sciopero per 48 ore dalle 19 del 24 gennaio e si concluderà alle 19 de 26 gennaio. In ogni caso, se non ci dovessero essere svolte dell’ultimo minuto, la chiusura è prevista anche per i rifornitori self service, che però “garantiranno i servizi minimi essenziali”.