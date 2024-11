Lo sciopero del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia.

Giornata di passione oggi per lo sciopero del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia. Lo sciopero, proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, è iniziato alle 5:30 e proseguirà per l’intera giornata, interrompendo le corse di autobus, tram e metro. Per la prima volta dal 2005, non sono previste fasce orarie di garanzia, aumentando l’incertezza e i disagi per i pendolari e i cittadini.

Molti pendolari e studenti si trovano oggi ad affrontare notevoli disagi, costretti a cercare soluzioni alternative per spostarsi. I sindacati hanno scelto di intensificare la pressione sull’amministrazione e le aziende di trasporto, e la mancanza di fasce orarie garantite rappresenta una misura rara e simbolicamente forte.

Le ragioni della protesta

Alla base dello sciopero vi è la richiesta di un nuovo contratto collettivo per i lavoratori del settore del trasporto pubblico, a lungo rinviato. I sindacati denunciano condizioni salariali e normative insufficienti, chiedendo un miglioramento delle tutele e dei diritti, specialmente in un contesto inflazionistico che sta penalizzando il potere d’acquisto dei lavoratori.

La situazione in Friuli Venezia Giulia

In Fvg, lo sciopero riguarda sia il personale viaggiante che quello tecnico e amministrativo delle principali aziende di trasporto. È previsto solo un servizio minimo, con garanzie limitate ad alcune fasce orarie e a determinate linee di autobus in specifiche aree della regione. Il collegamento marittimo tra Trieste e Muggia resta l’unico servizio che non subirà variazioni.

Lo sciopero e le corse minime garantite.

Udine: Nessuna fascia di garanzia per i servizi urbani e extraurbani gestiti da Arriva Udine. Sono assicurate solo alcune corse indicate a questo link.

Pordenone: Anche qui, nessuna fascia di garanzia per i servizi Atap. Saranno garantiti solo i servizi scuolabus, trasporti speciali per persone con disabilità e i collegamenti con gli aeroporti. L’elenco dei servizi minimi garantiti è disponibile a questo link.

Trieste: Trieste Trasporti garantirà solo il 30% delle corse delle linee principali (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 e 51) nelle fasce tra le 6:00-9:00 e le 13:00-16:00.

Gorizia: In questa zona, il servizio urbano di Monfalcone e Grado sarà interamente sospeso, con alcune corse garantite del servizio extraurbano. Saranno assicurati solo i collegamenti essenziali nelle linee G01, G02, G03 e altre indicate sui portali ufficiali. I servizi minimi garantiti sono indicati a questo link.

Consigli per i viaggiatori

Ai cittadini e ai pendolari si consiglia di consultare i siti web delle aziende di trasporto per aggiornamenti in tempo reale. Coloro che viaggiano su tratte essenziali come quelle scolastiche o per persone con disabilità dovrebbero verificare le corse confermate. L’utilizzo di piattaforme di carpooling e servizi di trasporto alternativi potrebbe rappresentare una soluzione per limitare i disagi.