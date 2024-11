La Fiera dei Santi di Rivignano fa il pieno di visitatori

Bilancio più che positivo per la Fiera dei Santi di Rivignano.

A bocce ferme è tempo di bilanci per la Fiera dei Santi di Rivignano, che si è chiusa con un risultato che l’amministrazione comunale non esita a definire “straordinario, uno degli eventi più riusciti e partecipati nella storia di Rivignano Teor”. Decine di migliaia di visitatori hanno affollato le vie del paese durante il weekend, facendo di questa edizione un successo probabilmente senza precedenti.

Per l’amministrazione comunale, guidata da Fabrizio Mattiussi, è stato un inizio “col botto” letteralmente parlando. La Fiera si è distinta per la varietà e la qualità degli appuntamenti, con più di 40 eventi che hanno animato la cittadina per quattro giorni consecutivi.

Tra i momenti più apprezzati, il Festival della Canzone Funebre, che ha visto una partecipazione di oltre 300 persone, confermandosi un appuntamento irrinunciabile per il pubblico affezionato e per i curiosi. Non solo: ogni evento in programma ha raccolto una grande affluenza, segno che la Fiera dei Santi è una tradizione che continua a vivere e a crescere nel cuore della comunità.

La manifestazione ha offerto momenti di festa, cultura e aggregazione, con concerti, spettacoli, attività per i più piccoli e stand gastronomici che hanno reso Rivignano Teor un centro di convivialità, storia, cultura, musica. La “Ferrovia dello Stella”, gli spettacoli itineranti e le rievocazioni hanno aggiunto un tocco di magia e autenticità a questa edizione memorabile. L’amministrazione comunale ha poi ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere unica questa Fiera dei Santi, a cominciare dalle associazioni di Rivignano Teor che ogni anno rendono possibile l’ottima riuscita di questa festa e dà appuntamento alla prossima edizione.