Verso la proroga della tessera per lo sconto carburanti fino al 30 giugno 2025.

La Giunta ha accolto l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Diego Bernardis, (Fedriga presidente) collegato all’Assestamento autunnale, che impegna a valutare la possibilità di prorogare il periodo di coesistenza della tessera regionale dei carburanti con l’app Qrfvg Carburanti fino al 30 giugno 2025.

“L’obiettivo dell’ordine del giorno – spiega Bernardis – è consentire una transizione graduale verso l’utilizzo esclusivo dell’app Qrfvg Carburanti, evitando disagi per i cittadini e sostenendo i gestori delle stazioni di servizio regionali, in particolare quelle situate lungo la fascia confinaria. Nonostante i risultati positivi della campagna informativa regionale, sono necessari ulteriori aggiustamenti e un maggiore coinvolgimento dei consumatori per garantire che il sistema digitale diventi completamente efficiente e fruibile” ricorda Bernardis.

“Un abbandono prematuro della tessera fisica potrebbe incentivare il cosiddetto ‘pendolarismo del pieno’ oltreconfine, causando una perdita di competitività per le nostre stazioni di servizio – dichiara l’esponente di Fp -. La proroga è un passo opportuno per garantire una copertura capillare e supportare i gestori del comparto carburanti in questa delicata fase di transizione“.

“Ringrazio il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l’assessore Fabio Scoccimarro, che fin da subito si sono dimostrati disponibili e proattivi nella risoluzione di di una tematica così importante per i cittadini e per i lavoratori del comparto della distribuzione di carburanti. Grazie al loro supporto – conclude Bernardis -, sono certo che potremo garantire una misura che tutela i consumatori e le attività locali”.