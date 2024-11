A Gianpaolo Pozzo il premio Totalmente FVG

Consegnato il premio “Totalmente FVG” a Gianpaolo Pozzo.

Nel pre-partita di Udinese-Juventus è stato consegnato il premio Totalmente FVG, istituito da Banca 360 FVG per celebrare quanti si siano distinti nel promuovere la nostra Regione. Per questa prima edizione Banca 360 FVG ha scelto di premiare Gianpaolo Pozzo, per i traguardi raggiunti nel corso della sua carriera imprenditoriale fuori e dentro lo sport.

Pozzo ha prima trasformato l’azienda di famiglia, la Freud, in una holding attiva a livello mondiale – sbarcando tra i primi in Cina e negli Stati Uniti – e poi ha preso in mano l’Udinese Calcio, che guida ininterrottamente dal 1986, creando un business model basato su scouting e sostenibilità. Sotto la sua gestione l’Udinese ha raggiunto importanti traguardi a livello sportivo, ma anche fuori dal campo si è distinta per visionarietà e innovazione. Pozzo resta uno dei pochissimi proprietari nel calcio italiano ad essere rimasto vera espressione del territorio.

La consegna del premio.

Gianpaolo Pozzo ha ricevuto il premio “Totalmente FVG” nell’auditorium del Bluenergy Stadium, nell’ambito di una cerimonia condotta dal giornalista economico-sportivo de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, che nell’occasione lo ha anche intervistato.

“Ringrazio di cuore Banca 360 FVG per il riconoscimento” ha detto Pozzo in occasione della consegna del premio “Hanno avuto un’idea geniale. Con questo premio continueranno a dare ai friulani voglia ed energia per fare gli imprenditori. La nostra Regione si meriterebbe di più di quello che ha e anche io ho cercato di dare il mio piccolo contributo. Quando ho ceduto la Freud l’ho fatto con determinate garanzie e dal punto di vista morale per il mio territorio ho la soddisfazione di aver dato continuità. All’Udinese siamo partiti da una situazione difficile nel 1986 e abbiamo creato un modello di business e risultati sportivi, fino poi ad arrivare alla costruzione del Bluenergy Stadium, un punto di riferimento per il territorio”.

Anzil: “Il premio a Pozzo annovera l’Udinese tra i valori friulani”

Il vice governatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil (a dx) con il patron dell’Udinese Gianpaolo Pozzo (al centro) e il presidente di Banca 360 Fvg Luca Occhialini

“Il fatto che la prima edizione del premio Totalmente Fvg vada a Gianpaolo Pozzo patron dell’Udinese dimostra come lo sport friulano abbia in sé quella matrice di attaccamento alla propria terra unita alla lungimiranza e all’innovazione d’impresa che sono le leve del successo economico della nostra regione. Il Friuli vanta molti campioni sportivi ma anche una classe industriale che ha saputo fare dello sport un esempio di imprenditorialità di valore“, ha commentato il vicegovernatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil.

Anzil ha ricordato che “oltre ad avere saputo mantenere la squadra friulana in Serie A per 30 campionati consecutivi, con 11 qualificazioni europee fino alla disputa della Champions League, Pozzo ha saputo fare dell’Udinese una fucina di talenti e una realtà innovativa, tanto da aver sperimentato per primo sistemi tecnologici entrati nel novero delle regole del calcio mondiale, come Var e Goal Line Technology“.

“Oggi grazie all’Udinese il Friuli ha conquistato una vetrina internazionale che anche la Regione ha voluto valorizzare divenendo sponsor della squadra con Io Sono Friuli Venezia Giulia e sostenendo il mondo del calcio con un’alleanza stretta con la Figc regionale” ha concluso Anzil.