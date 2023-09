Scuola, confermati contributi e bonus per le famiglie del Fvg

I contributi per le famiglie del Fvg.

“Nell’augurare un grande in bocca al lupo ai ragazzi per l’inizio del nuovo anno scolastico, come amministratori abbiamo la consapevolezza che le famiglie stiano vivendo un lungo periodo difficile, dovendo affrontare nuove sfide quotidiane tra rincari e inflazione crescente. Ed è per questo che, come Regione, confermiamo il nostro impegno nel garantire strumenti di supporto, attraverso contributi e bonus, che mirano ad alleggerire le spese familiari destinate alla formazione dei ragazzi“.

Così, in una nota, Simone Polesello, consigliere regionale di Fedriga Presidente, evidenzia le misure messe in atto in questo campo. “Nel continuare la linea degli anni precedenti – sottolinea Polesello -, anche in questa nuova legislatura vengono confermati i sostegni economici per il diritto allo studio, quali il contributo Dote Scuola per l’iscrizione alle scuole paritarie, l’abbattimento delle rette regionali per la fruizione dei servizi per la prima infanzia fino a quasi l’azzeramento della stessa, lo sconto del 50% sui trasporti pubblici per gli studenti”.

Uno sguardo, quello dell’esponente di Centrodestra, “non solo rivolto all’ambito scolastico, ma anche alle attività ricreative dei giovani e alla conciliazione dei tempi di vita familiare con quelli lavorativi. Tramite la Dote Famiglia, viene concesso un rimborso per le spese destinate ai servizi di carattere educativo e ludico, incentivando così la fruizione di prestazioni extrascolastiche, fondamentali per lo sviluppo e la crescita personale. Lo strumento, inoltre, consente di fruire anche di servizi quali centri estivi, doposcuola e baby sitter, garantendo così un concreto sostegno alla genitorialità e all’equilibrio fra la vita professionale e la vita domestica”.

“Infine – conclude Polesello -, bisogna ricordare SI.CON.TE., il servizio regionale che permette l’incontro di domanda e offerta di assistenti familiari, baby sitter e colf che meglio rispondono alle esigenze della famiglia. Con l’adozione di queste politiche che puntano all’incremento della qualità della vita dei cittadini e alla creazione di un’importante rete di servizi, il Friuli Venezia Giulia si dimostra una Regione a misura di famiglia. Per approfondimenti, si può consultare la pagina web regionale dedicata a queste politiche”.