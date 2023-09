Incidente questa mattina a Pertegada di Latisana.

Sono quattro le persone rimaste ferite nella tarda mattinata di oggi dopo un incidente stradale che si è verificato a Pertegada di Latisana. Coinvolti nello scontro una vettura e un furgone.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e l’elicottero. Quattro persone sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Latisana. L’elicottero è quindi rientrato libero e operativo.

Presenti anche i vigili del fuoco di Latisana per la messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.