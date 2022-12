La fotografia Istat della popolazione in Fvg

Il Fvg è tra le regioni più vecchie d’Italia, seconda solo alla Liguria.

A dirlo, è la fotografia sulla demografia fatta dall’Istat in base ai dati del 2021: se nella regione del Nord ovest, l’età media è di 48,4 anni, nella nostra è di 48,1, un numero che ci piazza al secondo posto di questa classifica e ben sopra la media italiana che si ferma a 46 anni. Solo per fare un confronto, la Campania (la regione italiana più giovane) ha un’età media di 43,6 anni.

In un anno, l’indice di vecchiaia (ossia il rapporto tra la percentuale di popolazione di 65 anni e più rispetto a quella tra i 0 e i 14 anni) è salito da 227,1 a 231,8 mentre la media nazionale è di 187,6. L’Istituto di statistica dice anche che in Fvg, ci sono 6,7 anziani per ogni bambino (erano 6,5 nel censimento relativo al 2020) contro la media italiana di 5,4.

Allo stesso tempo, cala la popolazione della nostra regione (un trend comune a tutto il Paese): quella censita al 31 dicembre 2020 era di 1.201.510 persone mentre alla stessa data del 2021 è di 1.194.647.

Il 2021 ha visto anche un eccesso di mortalità rispetto alla media tra il 2015 e il 2019: in questo caso, se il dato nazionale indica un 8,6 per cento in più, in Fvg è stata di oltre il 12 per cento superiore.