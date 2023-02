Fvg agli ultimi posti nella classifica delle regioni in cui si fa più sesso.

“Niente sesso, siamo friulani”: parafrasando la pièce teatrale inglese, si potrebbe dire che in Fvg siamo poco focosi. O almeno, a dirlo, è una curiosa classifica del sito incontri-extraconiugali.com che ha intervistato 2000 uomini e donne tra i 18 e i 50 anni per capire le abitudini intime degli italiani.

Ebbene, stando a quanto emerso, in Fvg si fa sesso con una frequenza inferiore alla media italiana, talmente inferiore che siamo al terzultimo posto in tutto il Paese. Non è dato, ovviamente, sapere se le risposte che gli intervistati hanno fornito siano corrette o se ci sia stata un po’ la vanità di fare bella figura.

L’indagine, comunque, rileva che gli italiani lo fanno in media 10,27 volte al mese (più o meno 2,5 volte la settimana); la Lombardia sbaraglia tutti, con una media mensile di 15 volte. Al contrario, in Fvg lo si fa 7,8 volte al mese cioè 1,95 alla settimana. Meno focosi che nella nostra regione (ma di poco) solo i cittadini della Valle d’Aosta (7,8) e del Trentino Alto Adige (7,7). Tra le curiosità emerse, inoltre, pare che i più timorosi di deludere il partner siano proprio i friulani, quelli meno preoccupati, invece, sarebbero i siciliani.