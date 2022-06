Lo strano fenomeno dell’alone intorno al sole visto in Friuli

L’effetto dell’alone intorno al Sole.

A ridosso dell’inizio dell’estate il più è atteso è lui: il sole. Quello che ha dato spettacolo sabato 4 giugno, sui cieli del Friuli Venezia Giulia, era un sole un po’ particolare, con uno strano alone intorno, come lo abbracciava come se fosse un’aureola. Un fenomento ottico non così comune che ha fatto stare i friulani con il naso all’insù.

L’evento è ben visibile a occhio nudo. Ma attenzione: non si deve fissare la luce se non per qualche secondo, altrimenti si rischiano danni. Qualche secondo però effettivamente basta per vedere cosa si forma intorno al Sole anelli di luce più o meno intensi che vengono chiamati, appunto, aloni solari. Uno spettacolo raro che succede ancora più raramente anche intorno alla Luna.

Perché si crea l’alone intorno al Sole?

Il fenomeno è frutto di un effetto ottico di rifrazione della luce. Capita, ad esempio quando stanno passando nubi alte e sottili, detti cirri. Queste nubi al loro interno portano cristalli di ghiaccio, che se hanno forma esagonale subiscono una doppia rifrazione della luce, che entra e riesce da altra faccia esagono formando quest’alone. Proprio come è avvenuto in questo caso.

