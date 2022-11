Specogna e Gravner selezionate da Food&Wine Italia

La rivista Food & Wine Italia ha selezionato due cantine friulane tra le cinquanta migliori del Paese: si tratta di Specogna, di Corno di Rosazzo, e Gravner, di Oslavia.

Un nuovo riconoscimento, per le realtà produttive del Friuli, che ancora una volta spiccano per eccellenza, ma anche per la capacità di ammodernare le radici locali; le aziende, infatti, sono state scelte sulla base di quattro criteri: la capacità di innovare senza tradire l’identità del territorio, quella si seguire buone pratiche agricole nel segno della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, la capacità di esportare con successo le proprie bottiglie e valorizzare il Made in Italy nel mondo, nonché quella di offrire un’esperienza enoturistica sempre più curata e sartoriale.