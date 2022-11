Misure precauzionali a Grado contro il maltempo

Le previsioni di maltempo hanno spinto il sindaco di Grado, Claudio Kovatsch, e chiudere domani scuole e municipio.

In vista delle abbondanti piogge e del forte vento, infatti, il primo cittadino ha emanato un’ordinanza, per l’intera giornata, che prevede la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido comunale e quello parrocchiale.

Sempre a tutela dell’incolumità pubblica, saranno chiusi anche cimiteri e impianti sportivi pubblici; non si potrà accedere a parchi, giardini pubblici e aree giochi. Per quanto riguarda la sosta, sarà vietata nell’area fronte mare e a meno di dieci metri di distanza dai canali che attraversano la cittadina. Di contro, saranno aperti i varchi videosorvegliati di accesso all’area pedonale (fino alle 12 del 23 novembre) per consentire di parcheggiare i veicoli in aree più elevate. Saranno inoltre chiusi gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali.