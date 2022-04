Spese per il carburante, ecco quanto spendono i Comuni del Fvg

Spese pubbliche, Udine scivola, Trieste e Gorizia ottengono la “A”.

Nella classifica dei capoluoghi di provincia per la spesa pubblica sui carburanti, Udine è ferma a metà. Trieste e Gorizia, invece, sono più in alto. Lo studio, svolto dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana per Adnkronos, analizza le spese pubbliche delle regioni e dei capoluoghi per il mantenimento degli uffici. In particolare, questa parte del report riguarda le spese per carburanti, combustibili e lubrificanti.

Il report assegna a regioni e capoluoghi un rating, che va da un massimo di AAA, per chi spende meno, a C, per chi spende di più. Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, come per Sardegna, Trentino e Valle D’Aosta, i dati non sono comparabili per questa particolare voce.

Per quanto riguarda i capoluoghi, Gorizia e Trieste hanno ricevuto il rating “A“, che equivale fondamentalmente al terzo gradino del podio (AAA, AA, A). Udine, invece, scivola più in basso, aggiudicandosi il rating “BB“, con una spesa pubblica per carburanti di 161.026,10 €.

