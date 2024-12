Decorazioni, regali e pranzi: il Friuli è una delle regioni in cui il Natale costerà di più

Quanto pesano le spese di Natale sulle famiglie friulane.

Il periodo natalizio, tradizionalmente dedicato a celebrazioni e regali, rappresenta anche una sfida per i bilanci familiari in tutta Italia: un’analisi condotta da BonusFinder Italia ha classificato le regioni italiane in base alla spese medie previste per il mese di dicembre 2024, considerando quattro parametri principali: spesa per alimentari, budget per regali, costo delle utenze e spese per decorazioni.

In questa particolare classifica, il Friuli Venezia Giulia risulta terzo nel Paese per l’entità delle uscite. A guidare la classifica nazionale è la Campania, con una spesa media di 1.016 euro per famiglia, seguita dalla Sicilia con 989 euro. Tocca poi alla nostra regione, dove le famiglie spenderanno in media 979 euro durante il mese festivo.

A pesare è soprattutto la spesa per il cibo: in Fvg, infatti, il costo medio mensile destinato ad alimenti e bevande è pari a 576 euro (dati Istat), la voce più significativa per le famiglie friulane. A questa si aggiungono 203 euro per i regali natalizi (secondo le previsioni della Cgia), 129 euro per le utenze domestiche (dati Arera) e poco più di 70 euro dedicati alle decorazioni natalizie.

Dietro il Friuli-Venezia Giulia troviamo la Calabria, con una spesa media di 965 euro, e il Molise, che si attesta a 958 euro. Seguono le Marche con 950 euro, Basilicata (945 euro), Abruzzo (944 euro) e Lazio (941 euro). L’Umbria chiude la top ten con 933 euro di spesa media per famiglia. Fanalino di coda nazionale, la Sardegna, con poco più di 817 euro.

Cibo e bevande: la chiave delle differenze regionali

Mentre i costi per regali, decorazioni e utenze risultano relativamente uniformi tra le regioni, è la spesa per il cibo a fare la differenza. La Campania registra la spesa alimentare mensile più alta con 614 euro, mentre le altre regioni del podio, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, seguono con cifre rispettivamente di 586 euro e 576 euro.