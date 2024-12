A Udine Babbo Natale arriva in Vespa: la sfilata con 60 appassionati

Domani a Udine, 60 Babbi Natale in Vespa.

Chi l’ha detto che Babbo Natale arriva solo con le renne? Domani, sabato 14 dicembre, il capoluogo friulano sarà infatti invaso da decine di Babbi Natale in Vespa, un appuntamento organizzato dal Vespa Club di Udine. Più di 60 Babbi Natale, rigorosamente a bordo delle loro inconfondibili due ruote, attraverseranno le vie della città per portare allegria e spirito natalizio a grandi e piccini.

Il percorso della carovana tocca anche l’ospedale.

L’appuntamento è fissato alle ore 10, quando il colorato corteo partirà dalla sede del Club in via Martignacco. Da lì, i Babbi Natale faranno tappa nei quartieri dei Rizzi, poi a Feletto e Colugna, dirigendosi successivamente verso l’ospedale di Udine, dove sfileranno tra i padiglioni con l’obiettivo di regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento difficile.

Dopo la tappa al Santa Maria della Misericordia, il gruppo farà una sosta per il tradizionale aperitivo presso lo store Campagna Amica in piazzale Chiavris. Successivamente, le Vespa raggiungeranno il centro cittadino e saranno esposte nei pressi di via Bartolini, prima di concludere la parata al Visionario.