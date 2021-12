Il video con le immagini del Fvg per gli auguri di Natale.

“Auguri…ai mattinieri, agli sportivi, agli spettinati, ai nostalgici, ai digitali…” e l’elenco potrebbe proseguire. Parte da qui, dall’imminente Natale, la nuova iniziativa di Promoturismo Fvg, lanciata sul proprio canale YouTube.

Il “braccio operativo” della Regione ha realizzato un bellissimo video che, con immagini di splendidi paesaggi del Friuli Venezia Giulia e brillanti attori, grandi e piccini, dona una fantastica cartolina natalizia della regione.

“Buon Natale a tutti per ogni regalo che troverete sotto l’albero, per ogni sorriso che vi farà star bene, per ogni abbraccio che vi scalderà il cuore!”, scrivono da Promoturismo Fvg nel presentare il video. Non resta che gustarsi tutte le immagini più belle del video.

