Le nuove restrizioni con la stretta di Natale.

La variante Omicron del Covid suscita sempre più apprensione. E proprio per arginarla, il governo starebbe pensando a ulteriori restrizioni, anche per il Friuli Venezia Giulia, dando vita a una vera e propria “stretta di Natale“. Se ne saprà di più dopo il 23 dicembre, data in cui il premier Mario Draghi si confronterà con la cabina di regia e i vertici del Comitato tecnico scientifico.

Una prima mossa, ma non certa, sarebbe quella di introdurre misure specifiche per evitare un propagarsi dei contagi durante la cena di Natale e quella del veglione di San Silvestro, con ipotesi già suffragate dagli esperti.

Altre limitazioni all’orizzonte.

Ma il governo sta meditando anche su limitazioni che vadano oltre il periodo delle Feste. Una di queste è l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca: al Fvg non cambierebbe molto, dato che si trova in giallo e che questa prescrizione già c’è.

Una tendenza sarebbe quella di spingere all’obbligo vaccinale gli impiegati della pubblica amministrazione a contatto con il pubblico – ma poi di estendere la misura agli altri lavoratori – e di ridurre la durata del Super Green pass dagli attuali 9 a un periodo di 5 o 6 mesi. Inoltre, a chi frequenterà le discoteche potrebbe non bastare il passaporto sanitario rafforzato, ma potrebbe essere richiesto anche un tampone molecolare o antigenico. Lo stesso varrebbe per i pub e anche per chi vorrà partecipare agli eventi di Capodanno.

Se ne saprà di più giovedì, ma una ulteriore stretta pare in arrivo.

