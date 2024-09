La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicegovernatore con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, gli avvisi pubblici volti a sostenere le nuove produzioni e la distribuzione degli spettacoli dal vivo per l’annualità 2024.

Le delibere disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di incentivi con procedimento valutativo a graduatoria, per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione e la distribuzione degli spettacoli dal vivo quali teatro, danza e circo e spettacolo viaggiante.

“I bandi possono contare su una dotazione finanziaria di 200mila euro per la produzione e 100mila per la distribuzione – ha spiegato Anzil, confermando la volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere la cultura attraverso i canali dello spettacolo e del teatro “per un arricchimento culturale e un ritorno di immagine e di ricaduta economica sul territorio ma anche per sostenere i tanti operatori culturali che potranno così proseguire nella produzione e distribuzione degli eventi, arricchendo con la loro attività pluralista e polifonica le nostre comunità”.

Come presentare la domanda.

Nel dettaglio, possono beneficiare dei contributi i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo o la sola distribuzione, senza finalità di lucro e le società cooperative che svolgono l’attività in via esclusiva o prevalente. I richiedenti possono partecipare agli avvisi singolarmente o nell’ambito di un rapporto di partenariato e devono essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata e avere sede legale in Friuli Venezia Giulia al momento della domanda di contributo che deve essere presentata via Pec all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dal prossimo 30 settembre al 14 novembre 2024.

I contributi sono rivolti esclusivamente a progetti di produzione e di distribuzione che coinvolgono artisti nell’ambito della loro attività professionale e non amatoriale. Sono, infatti, inammissibili i progetti aventi ad oggetto, in via principale o esclusiva, la musica, il folclore, le rievocazioni storiche, i carnevali, le sacre rappresentazioni, le sagre paesane, il teatro amatoriale e i settori diversi dallo spettacolo dal vivo.

La modulistica degli avvisi è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle attività culturali. Le informazioni sui bandi e sugli adempimenti connessi possono essere richieste all’indirizzo attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.