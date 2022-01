La stangata su luce e gas per le famiglie del Fvg.

Il 2022 porta “in dote” una stangata per le tasche dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Si prevede un anno di portafogli più “leggeri” a causa del pesante aumento dei costi di luce e gas.

Veri e propri rincari da record, quelli scattati da ieri. Gli incrementi sono del 55% per l’elettricità e del 41,8% per il gas. Ciò, per il 2022, comporterà un’impennata dei costi per le famiglie: prevista una maggior spesa di 1.008 euro (441 euro per luce e 567 euro per il gas) secondo l’Unione Consumatori e di 1.119 euro in base ai calcoli del Codacons.

Una vera e propria batosta per i residenti del Friuli Venezia Giulia e che sarebbe stata ancor peggiore se il governo non avesse messo sul piatto 3,8 miliardi per contenere gli effetti di questi rincari. Ma è chiaro che una simile impennata metterà in seria difficoltà, oltre ai consumatori, anche molte aziende.

