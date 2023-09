Regione Friuli Venezia Giulia, 90 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dei ponti.

Stanziati 90 milioni di euro per rimettere a nuovo i ponti del Friuli. “La gravità di quanto accaduto a Genova con il Ponte Morandi ha dimostrato l’importanza della manutenzione, soprattutto sul versante della staticità, di strutture viarie strategiche quali sono i ponti. Quindi, la delibera approvata va proprio in questo senso, con lo stanziamento di 90 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dei ponti del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine dell’approvazione da parte della giunta, su proposta della stessa Amirante, della delibera che concerne un’integrazione del programma per gli interventi sui ponti regionali.

Dignano, Grado e Mattonaia.

Come ha spiegato l’assessore, si tratta di una serie di opere che riguardano tutto il territorio regionale, a partire da quella che è delle vie di collegamento più trafficate tra le ex province di Udine e Pordenone, ovvero il ponte di Dignano, il quale sarà oggetto di lavori per un totale di 40 milioni di euro.

L’esponente della Giunta ha poi ricordato altri due interventi: quello che riguarda il ponte di Grado, “determinante dal punto di vista del turismo” e, su proposta dall’Ente di decentramento regionale di Trieste, il ponte di Mattonaia, in Comune di San Dorligo della Valle, che necessita di lavori a seguito del rilevamento di alcune criticità statiche.

Come ha sottolineato Amirante, infine, il finanziamento (80 mln dallo Stato e gli altri 10,5 dalla Regione) per le opere individuate nel provvedimento ha una durata di otto anni a partire dal 2023.