La Polizia nelle stazioni ferroviarie del Fvg.

Sono stati 62 gli operatori della Polizia Ferroviaria, coadiuvati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza di Trieste, impegnati ieri, mercoledì, in una serie di controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie di tutto il territorio regionale.

L’iniziativa “Stazioni sicure” (la seconda di questo 2023) ha coinvolto 25 scali del Fvg, controllati dagli operatori della Polfer nell’arco delle 24 ore; oltre 1.200 le persone sottoposte a controllo ed 11 indagate.

Nello specifico, quattro sono state gli indagati a Trieste: un giovane denunciato in quanto evaso dagli arresti domiciliari; due cittadini italiani, il primo per il furto di denaro dalle macchinette automatiche e l’altro per truffa; un cittadino straniero per immigrazione clandestina.

A Monfalcone, due giovani privi di regolare biglietto hanno fornito false generalità al capotreno e sono stati identificati e denunciati dalla Polfer intervenuta su richiesta del personale ferroviario per una verifica dei dati forniti. A Tarvisio sono stati denunciati per immigrazione clandestina 5 cittadini stranieri, illegalmente presenti sul territorio nazionale.