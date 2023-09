Stipendi, il Fvg è ottavo in Italia, ma c’è una città in cui è più “conveniente” lavorare

Gli stipendi medi nelle città del Friuli Venezia Giulia.

Sul fronte degli stipendi, per il 2023 il Friuli Venezia Giulia è ottavo a livello nazionale, praticamente a metà classifica, quindi, tra le venti Regioni italiane. Il dato emerge dall’Osservatorio Job Pricing che ha fotografato le retribuzioni lorde medie annue delle 107 province del Paese col Geography Index 2023.

Di fatto, la nostra regione mantiene la posizione in classifica dell’anno scorso mentre, buona notizia, tutte e quattro le province sono salite di qualche gradino. In Fvg, la retribuzione media è di 30.872 euro (nel 2022 era attorno ai 29.978 euro) e si tratta della più bassa del Nord Italia, a parte il Veneto, nono in classifica con 30.948 euro.

Al primo posto svetta la Lombardia, con 33.452 euro, seguita dal Lazio (unica regione del Centro Sud ai vertici) con 32.360 euro; a scendere, ci sono poi la Liguria (32.156 euro), il Trentino Alto Adige con 31.706 euro (ha perso due posizioni rispetto all’anno scorso), il Piemonte (31.448 euro), l’Emilia Romagna (31.441 euro), la Valle d’Aosta con 31.128 euro (due posizioni perse rispetto al 2022).

Entrando invece nel merito delle singole province, Trieste è il luogo dove lavorare conviene di più e non solo a livello regionale: il capoluogo, infatti, si piazza secondo in Italia, dietro solo a Milano. Se nel grande centro lombardo la retribuzione media annua è di 36.952 euro, a Trieste è pari a 34.555 euro, meglio di Bolzano, che è terza.

Al secondo posto regionale c’è Udine con uno stipendio pari a 30.892 euro, che le fa guadagnare una posizione in più rispetto al 2022 (dalla 26esima alla 25esima); il gap con Trieste, però, è pari a ben 3.663 euro lordi l’anno.

Ancora più grande è la differenza con Gorizia e Pordenone: il capoluogo isontino guadagna tre posizioni nella classifica nazionale, passando dal 30esimo al 27posto in un anno, con stipendi di 30.666 euro l’anno; Pordenone, invece, di posizioni ne risale otto (uno tra i miglioramenti più marcati a livello nazionale): dal 50esimo al 42esimo posto: qui, la retribuzione media è pari a 29.456 euro.