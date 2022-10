Benzina e sconti, cambia il sistema in Fvg.

Tessera regionale, benzina e sconti: in Fvg cambia il sistema carburanti, e non mancano le polemiche. “Il nuovo disegno di legge carburanti consentirà una forte semplificazione sia permettendo alla Giunta maggiore flessibilità nelle variazioni dei prezzi anche settimanalmente sia per i cittadini utenti e i distributori che saranno dotati di una App sul telefonino anziché della tessera e dei Pos. Gli obiettivi della revisione della norma sulle agevolazioni, che viene attuata dopo dodici anni, sono quelli di ridurre l’inquinamento sul territorio e di mantenere in Regione le risorse economiche. Questo perché al fine di supportare le famiglie con più difficoltà economiche ci sono altre misure che funzionano”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro. “Il principio – ha precisato l’assessore – è proprio quello di diminuire l’inquinamento riducendo gli spostamenti degli automobilisti oltre confine per fare il pieno di benzina. E per questo i criteri della norma devono essere universali, cioè riguardare tutti senza distinzioni di reddito”.

Sull’avvio del sistema digitale è stato ribadito che l’utilizzo delle App sui telefonini non sostituirà subito il sistema attualmente in vigore basato sulla card con microchip e sui Pos in dotazione ai benzinai. Per l’intero 2023 i due sistemi convivranno e il nuovo modello entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. “Ci sarà – ha ribadito l’esponente della Giunta con delega alla Difesa dell’ambiente – un periodo di transizione e di sperimentazione della durata di un anno in cui i due sistemi (tessera e App sul telefonino) funzioneranno in parallelo. Inoltre – ha specificato l’assessore – gli utenti non in possesso di telefonino o con maggiori difficoltà rispetto alla tecnologia potranno semplicemente scaricare e utilizzare un codice Qr in formato cartaceo che avrà lo stesso funzionamento ai fini della sicurezza della App sul telefonino”.

Rispetto ai risparmi che il provvedimento produrrà nella gestione del sistema è stato ricordato che in quest’ultimo periodo, come segnalato da Insiel, i costi sono molto aumentati e i microchip per le card sono difficilmente reperibili sul mercato. Il nuovo sistema consentirà di superare queste problematiche.

“Forti dubbi sull’utilizzo dell’app”.

“Dopo aver atteso quasi un anno rispetto alle promesse di Fedriga e Scoccimarro, finalmente è arrivata in Consiglio regionale la tanto annunciata legge sui carburanti. In attesa di avere nei prossimi giorni un quadro completo dalle audizioni degli attori del settore, vi sono forti dubbi e perplessità sull’utilizzo della app, che in altre zone confinarie del Paese ha dato risultati al di sotto delle aspettative”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti. “Nel merito della norma della Giunta – continua il capogruppo dem – se è positiva la conferma della previsione di una fascia di dieci chilometri entro il confine di Stato nella quale il contributo è massimo, è necessario ad esempio pensare a un periodo di sperimentazione più ampio per tutelare consumatori e gestori”.

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’app, conclude Moretti, “prima di lasciarsi andare a facili trionfalismi, si guardi all’esperienza della Lombardia dove, ad esempio, l’applicazione della app, costata diverse centinaia di migliaia di euro, è andata ben al di sotto delle aspettative della Giunta Fontana, con notevoli difficoltà e scarse adesioni in termini di applicazione della stessa”.