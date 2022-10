Problema trasporti in Fvg: la denuncia del consigliere regionale Sergo.

Autobus in ritardo, guasti ai treni, caos quotidiano in Fvg: a denunciare i problemi dei trasporti in Fvg è il consigliere regionale Cristian Sergo, del Movimento 5 Stelle. “Di nuovo problemi per il trasporto pubblico locale (Tpl) su ferro e gomma – sostiene Sergo -. Dalle segnalazioni che ci arrivano da Udine, saltano le corse degli autobus anche in ora di punta al mattino, a cui si aggiungono i guasti in stazione a Udine sui treni regionali di oggi”.

“La situazione – aggiunge – è sempre più complessa per le famiglie, perché non sanno se passerà o meno il loro mezzo e che fra poco invece degli orari consulteranno i bookmakers”. Per Sergo si tratterebbe di un “delirio annunciato”: “A rimetterci sono gli utenti e gli operatori, che portano avanti il servizio come meglio possono ma che si trovano a fronteggiare le rimostranze, non sempre civili, dei passeggeri”.

“In questo modo si finisce per costringere a utilizzare il mezzo privato o rivolgersi al taxi, ancor più se l’unica soluzione per il Tpl è aumentare le tariffe. Pochi giorni fa – rende noto l’esponente del M5S – abbiamo chiesto al presidente Massimiliano Fedriga, nuovo referente in materia dopo l’elezione dell’ex assessore Graziano Pizzimenti alla Camera, di fare luce sui fondi statali, circa 15 milioni di euro, girati dal Governo Conte alla Regione Fvg e da questa non ancora trasferiti alle aziende. Non vorremmo che sia questa la scusa buona per non intervenire sulla carenza di personale”.

La stazione di Udine.

Questione Udine: “Sulla stazione di Udine sono anni che denunciamo carenze e problematiche. Per correre dietro alle fantasie politiche con opere, in questo caso da 200 milioni di euro, che non trovano mai le risorse necessarie per la loro realizzazione – conclude Sergo -, non si risolvono nemmeno i problemi quotidiani. Gli ascensori sono ancora fermi, i bagni sono ancora chiusi e a questi si aggiungono i guasti odierni agli impianti, che di solito si verificano in caso di pioggia”.

Cristian Sergo (m5S)