Tre ragazzi dell’Istituto Nobile nella Florida colpita dall’uragano

Ci sono anche tre friulani diciasettenni, nella Florida colpita dalla potenza dell’uragano Ian. Si tratta di Nicola Oliveto, Safwan Bin Jahangi e Jia Bao Hu, studenti dell’Istituto Nobile di Fagagna, attualmente in America, a Merritt Island per ottenere il brevetto di pilota.

Per fortuna i ragazzi stanno bene, sono chiusi in casa, ma riescono a comunicare con l’Italia: “Le previsioni dicevano che l’uragano si sarebbe spostato verso ovest o a nord, ma oggi si è visto che “Ian” si sta spostando sempre più verso la costa est dello Stato e quindi c’è un alto rischio che ce lo becchiamo in pieno – raccontano, raggiunti al telefono -. Siamo tappati in casa oggi e probabilmente anche domani: dipenderà da come si muove; se si avvicinerà potrebbe diventare molto più pericoloso”. L’uragano Ian, classificato di categoria 4, ha inizialmente colpito Cuba, con venti che hanno raggiunto i 250 chilometri orari, per poi spostarsi verso gli Stati Uniti.

I tre giovani studenti non si sono fatti prendere dal panico: “Il problema è più che altro come passare il tempo dato che non possiamo volare né uscire – raccontano -: abbiamo visto due film e e finito due stagioni di una serie, ma il tempo non passa”.

A rassicurare tutti è anche il direttore dell’Istituto Nobile, Francesco Missarino, che spiega come lo Stato della East Coast sia organizzato in caso di eventi di questo tipo: “I ragazzi stanno bene e siamo in contatto con loro: sono seguiti costantemente dagli istruttori presenti in casa. In Florida gli uragani passano ogni anno vicino alla base e la popolazione dello Stato è pronta e organizzata – spiega -; ci sono pulmini per un’eventuale evacuazione, carichi di viveri di prima necessità, ed edifici in cemento armato, costruiti per resistere alla potenza degli uragani. A seconda di cosa dicono le autorità, c’è anche la possibilità di spostare i ragazzi negli altri Stati usando gli aerei negli hangar con gli istruttori di volo”.