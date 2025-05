Tra orchidee e giardini, gli appuntamenti di maggio con i treni storici in Friuli

Gli appuntamenti con i treni storici a maggio in Friuli Venezia Giulia.

Alla scoperta di orchidee, giardini e del fascino di Trieste, ripercorrendo gli aspetti storico-sociali dello sviluppo della città legato al porto e alla sua millenaria tradizione marittima: sono tre le fermate di maggio per i treni storici in Friuli Venezia Giulia, di cui una dedicata a GO! 2025, con il primo degli 11 appuntamenti che per tutto l’anno interesseranno e coinvolgeranno la Capitale europea della Cultura di Nova Gorica e Gorizia, con partenze e arrivi nella città di frontiera.

Il programma dei treni storici di maggio in Friuli.

Il primo “Centoporte” è in programma domenica 11 maggio: il treno storico Trieste e il Mare partirà da Pordenone con fermate a Udine, Gorizia e Monfalcone, arrivando nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, dove seguirà una passeggiata per conoscere una delle anime di questa città, in cui il rapporto con il mare è vivo e quotidiano nella cultura, nella storia e nell’economia. Sarà un’occasione per approfondire e conoscere anche alcuni dettagli e curiosità della tradizione marittima di Trieste, con una visita guidata – riservata ai passeggeri del treno – della città, del Museo del Mare, della centrale idrodinamica e della sottostazione elettrica (per tutte le informazioni Infopoint di Trieste – 040 3478312; 335 7429440; info.trieste@promoturismo.fvg.it).

Domenica 18 maggio inaugura il primo degli appuntamenti dedicati a GO! 2025, con il Treno storico delle Orchidee in occasione della festa delle Orchidee di Osoppo, manifestazione organizzata nelle vie del borgo e nelle aree naturali circostanti. Dopo le escursioni guidate all’orto botanico e nella zona boschiva, sarà possibile visitare il Forte di Osoppo, punto di riferimento per tutta la zona collinare e prealpina del Friuli Venezia Giulia, dichiarato monumento nazionale nel 1923, smilitarizzato dal 1951 e oggi sede di diversi eventi culturali, ma anche cimentarsi in percorsi a cavallo e in carrozza, assistere a show-cooking, spettacoli musicali e sfilate (per tutte le informazioni e la prenotazione delle visite guidate: Iat Osoppo – 338 3894307; iatosoppo@gmail.com).

A chiudere gli appuntamenti del mese, domenica 25 maggio il Treno storico dei Giardini: partirà da Trieste con destinazione Sacile per condurre i passeggeri ad ammirare il giardino della Serenissima Repubblica e scoprire la città-porta del Friuli, per una giornata all’insegna della cultura, della tradizione e dei prodotti tipici. Oltre alla tappa a Tenuta Vistorta, inserita nell’omonimo borgo duecentesco con una visita guidata e una degustazione di vini nella barchessa, si potranno visitare il mercatino dell’antiquariato “Sacellum – la piazza delle antichità” e la città con le sue eleganti architetture veneziane (per tutte le informazioni e la prenotazione delle visite guidate: Infopoint di Pordenone 0434 520381;

info.pordenone@promoturismo.fvg.it – Iat Sacile 0434737292; info@visitsacile.it).

Tutti e tre i convogli sono a trazione elettrica e gli orari sono disponibili nella sezione treni storici del sito di PromoTurismoFVG: www.turismofvg.it/it/treni-storici. L’iniziativa, dopo il successo degli anni passati, è stata riproposta grazie alla rinnovata collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Società FS Treni turistici italiani, con il supporto tecnico-operativo di PromoTurismoFVG.

L’obiettivo è di promuovere il territorio, ma anche incentivare un modello di turismo più sostenibile attraverso la rete ferroviaria, con un’offerta ampia e di qualità, tariffe speciali che includono programmi gratuiti tra visite guidate e attività naturalistiche, portando con sé la bicicletta. Nel 2025 sono 40 i treni storici che fino all’8 dicembre accompagneranno i passeggeri a bordo delle carrozze anni ’30 per un viaggio d’altri tempi.

Undici treni per Go!2025

Undici, come detto, i treni dedicati alla Capitale europea della Cultura, novità di questo 2025 per raggiungere e scoprire le città di Gorizia e Nova Gorica anche a bordo di “Centoporte”, con i salottini in legno e le tendine al finestrino, perfettamente conservate, munite di bagagliaio e cappelliere e trainate da locomotive a vapore, elettriche o diesel.

Dopo la prima tappa a maggio in occasione della Festa delle Orchidee di Osoppo, seguiranno a giugno il Treno del Confine, da Gorizia a Palmanova, Redipuglia, Sagrado e Gradisca d’Isonzo, il Treno Crocevie d’Europa da Treviso a Gorizia e Nova Gorica, e il Treno “Il viaggio a Reims”, da Trieste e Pordenone a Gorizia e Nova Gorica.

E ancora, ad agosto il Treno delle Fortezze da Trieste a Gradisca d’Isonzo e il Treno del Confine da Gorizia a Tarvisio, per poi ripartire a settembre con il Treno alla scoperta dei borghi della Pianura pordenonese e il Treno del Fumetto da Gorizia e Treviso a Pordenone, per chiudere a novembre con due tappe dedicate alla storia e i treni della Grande Guerra da Trieste a Redipuglia e da Udine a Forgaria nel Friuli (Cornino) e Pinzano al Tagliamento (Ragogna).

Tariffe, modalità di acquisto e assistenza.

L’iniziativa è proposta a un prezzo fisso promozionale, indipendentemente dalla lunghezza della tratta percorsa. Il prezzo del biglietto per l’andata e ritorno sui treni a locomotiva elettrica o diesel è di 10 euro per gli adulti, i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti pagano 5 euro, mentre quelli d’età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente.

Per i treni con locomotiva a vapore, il prezzo (andata e ritorno) per adulti è 15 euro e di 7,50 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, gratis per i bambini fino a 4 anni non compiuti. Per tutti gli itinerari si può comunque acquistare la sola tratta di andata o ritorno, mentre non è possibile prenotare il posto a sedere.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e ai self-service delle stazioni ferroviarie e nelle agenzie di viaggio abilitate, disponibili da due settimane prima della data di viaggio sul sito di Fondazione FS e fino a esaurimento posti. La capacità massima del treno storico è di 250 passeggeri.

Informazioni sui treni storici.

I treni storici sono restaurati e mantenuti per preservare il fascino e l’autenticità di altri tempi. Offrono un’esperienza affascinante ed unica, ma possono non avere tutte le comodità moderne come il riscaldamento centralizzato e il condizionamento estivo. I passeggeri sono pregati di tenere in considerazione quest’aspetto del viaggio e indossare un abbigliamento adeguato al clima.

È possibile portare la bicicletta a bordo, il numero dei posti per il trasporto biciclette è limitato e non prenotabile. Su tutti i treni è presente personale di PromoTurismoFVG incaricato di distribuire il programma del giorno e un questionario di gradimento a mezzo QR per il rilevamento della qualità del servizio.

