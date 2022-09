Maglia nera al treno da Udine a Trieste, è più lento di cinquant’anni fa

Il treno Udine Trieste è più lento che nel 1972

Nel 2022, per andare in treno da Udine a Trieste si impiega più tempo che nel 1972, alla faccia del progresso e della tecnologia. Per la precisione, ci si mette un minuto in più. Non molto, a conti fatti, ma considerando che sono passati cinquant’anni, ci si sarebbe piuttosto aspettati un miglioramento. Invece no.

Il dato emerge da un’inchiesta del quotidiano Repubblica, che ha analizzato le tratte più lente della rete ferroviaria italiana, confrontando i tempi del 1972 e quelli del 2022. Risultato: cinquant’anni fa, per spostarsi da Udine al capoluogo di regione, il treno impiegava un’ora e sette minuti; ora invece servono un’ora e otto minuti.

Non è nemmeno il dato peggiore: in Toscana, ad esempio, il treno da Lucca a Livorno, è passato dai 57 minuti a un’ora e otto minuti. Dal canto suo, Rfi ha spiegato che, rispetto al 1972, è stato implementato il numero dei convogli e aumentato quelle delle fermate.