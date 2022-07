Si chiama Blues ed è il nuovo treno ibrido che collegherà il Friuli

A Trieste il primo treno ibrido.

La prima consegna del treno ibrido italiano arriverà a Trieste ed è prevista per giugno 2023. In totale saranno 11 i treni per il Friuli Venezia Giulia che si andranno alla flotta regionale. Undici treni a tripla alimentazione elettrica, diesel e a batterie. Il modello si chiama Blues, e Trenitalia vanta che sia moderno e “con un’impronta, ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale”.

L’esposizione dei treni a Trieste.

Per dare un’anticipazione di quel che sarà la nuova flotta Blues, l’azienda di trasporti italiana ha organizzato un tour dove mostrare nel “Villaggio Trenitalia” un modello in scala reale 1:1. La sesta tappa è arrivata a Trieste, oggi 23 luglio, in Piazza Unità d’Italia. Lo scopo ovviamente è quello di far conoscere a cittadini e istituzioni il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia, progettato e costruito da Hitachi Rail. Il Villaggio Trenitalia è aperto al pubblico dalle 10.00 alle 20.30 di oggi, sabato 23 e domenica 24.

L’arrivo del nuovo convoglio è stato così commentato da Graziano Pizzimenti, Assessore alle Infrastruttore e Territorio della Regione: “Riusciremo a fornire servizi di altissimo livello per le tratte regionali, quelle più frequentate da lavoratori e pendolari“. Quello su cui la Regione e l’azienda punta è che, appunto, saranno ibridi, potranno quindi usare batteria e diesel per alimentare il motore elettrico. Una scelta che punta ad arginare l’impatto ambientale e limitare l’emissione della CO2. Dietro la ricerca del basso impatto ambientale c’è anche la scelta dei materiali con alto livello di riciclabilità (95%) e la disponibilità di un massimo di 12 postazioni bici.