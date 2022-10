Al via le prenotazioni per la quinta dose di vaccino anti Covid in Fvg

Le prenotazioni per il vaccino anti Covid in Fvg.

Da oggi, lunedì 24 ottobre, alle 12, In Fvg è possibile prenotare la quinta dose del vaccino anti Covid (terzo richiamo/booster) anche per le persone over 60. Lo rende noto il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.

Le categorie a cui questo richiamo è prioritariamente raccomandato sono persone over 80 e over 60 con fragilità e ospiti delle case di riposo.

È fortemente raccomandata alle persone con immuno-compromissione, a partire dai 12 anni: persone sottoposte a trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva, trapianto di cellule staminali ematopoietiche entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia cronica del trapianto contro l’ospite, oppure cittadini in attesa di trapianto, oppure sottoposti a terapia a base di cellule “Cart” o con farmaci immunosoppressivi o mielosoppressivi per patologia oncologica o onco-ematologica o che hanno effettuato tali terapie da meno di 6 mesi, pazienti con immunodeficienze primitive o secondarie a trattamento farmacologico, dialisi e insufficienza renale cronica grave, pregressa splenectomia o asplenia, sindrome da immunodeficienza acquisita.

Il richiamo viene effettuato con i vaccini a mRna bivalenti (Pfizer BioNTech Comirnaty adattato contro le varianti Omicron BA.4-BA.5), purché siano trascorsi almeno 120 giorni dall’ultimo richiamo o da una pregressa infezione con Sars COV-2. In sede di prenotazione è possibile scegliere anche il vaccino bivalente SpikeVax (Moderna) adattato contro Omicron BA.1. Il richiamo anti Covid è somministrabile anche contemporaneamente con il vaccino anti-influenzale o a breve distanza da quest’ultimo.