Venti aziende friulane premiate come locomotive del Nord Est

Aziende friulane al top.

Sono le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili: si tratta di venti aziende del Fvg che saranno premiate domani a Fossalta di Portogruaro perché vere e proprie locomotive tra le realtà produttive del Nord Est.

Negli spazi dell’azienda Zignago, infatti, sarà presentata l’inchiesta di Industria Felix Magazine (trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore) e Cerved, un’inchiesta secondo la quale nel post-Covid poco più di 7 aziende su 10 hanno prodotto utili nell’area nord-orientale. A trainare la macro regione è il Veneto con il 75% di imprese in utile, seguito dall’Emilia Romagna con il 73,2%, il Trentino Alto Adige con il 73% e il Friuli Venezia Giulia con il 72,1%.

Nell’occasione saranno premiate appunto 68 imprese, di cui 13 dell’Emilia Romagna, 9 del Trentino Alto Adige, 26 del Veneto e 20 del Friuli Venezia Giulia. Le realtà produttive della nostra regione che riceveranno il riconoscimento sono per la zona di Gorizia Domini Legnami S.r.l. e Miko S.r.l.; per quella di Pordenone, Bofrost Italia S.p.A., Brieda Cabins S.r.l., Cappellotto S.p.A.; per Trieste Eurospital S.p.A., Innova S.p.A., Logica S.r.L., Policlinico Triestino S.p.A., Trieste Marine Terminal S.p.A. Per il territorio di Udine, infine, si tratta di 10 aziende: Aussafer Due S.r.l., Edilpitture del Sal S.r.l., Fibre Net S.p.A., Inn Flex S.r.l., Lignano Pineta S.p.A., M.C.M. S.r.l., Mediterranea S.r.l., Safin S.p.A., Vecchiato Officine Meccaniche S.r.l., Sideco S.r.l.