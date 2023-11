Via al Recruiting Day in Fvg, 152 i profili ricercati: come candidarsi

Recruiting Day promosso da Regione Fvg e Confindustria Udine.

Un Recruiting Day per raccogliere le esigenze del territorio e offrire lavoro, promosso dalla regione Fvg e da Confindustria Udine. “I recruiting day, 28 dall’inizio dell’anno – ha detto l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso dell’incontro di presentazione – contribuiscono a contrastare la disoccupazione e ci permettono di affinare quello che è il nostro compito ovvero l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro. Sono essenziali per raccogliere le esigenze delle comunità e per rispondere alle sollecitazioni che ci arrivano dalle associazioni di categoria”.

Le figure ricercate.

Sono 152 i profili ricercati dalle 10 aziende (CGA Technologies srl, Chiurlo srl, CORAM Imprese srl, DEM Group Spa, DESPAR – Aspiag Service Srl, Lima Corporate spa, Rizzani De Eccher spa, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Tagleef Industries Spa e Zanutta spa) che partecipano al recruiting day organizzato con Confindustria Udine e spaziano in aree molto diversificate: produttiva, tecnica e impiegatizia. Le candidature vanno inviate entro il prossimo 3 dicembre mentre il 12 dicembre a

palazzo Belgrado a Udine le aziende incontreranno le persone selezionate.

“Le risposte dei recruiting – ha riferito Rosolen – superano le aspettative sia in termini di partecipazione che di informazioni e approfondimenti dei percorsi formativi, generano interesse da parte di disoccupati e di occupati e, se pur non soddisfano tutte le richieste delle aziende, attivano le persone nel ricercare il lavoro e permettono la costruzione di una serie di conoscenze tali da metterle in relazione con il mercato del lavoro”.

Per Rosolen va inoltre rafforzata la permanenza dei giovani e delle donne sul mercato del lavoro: “Una delle iniziative che stiamo affinando è intervenire non solo nel supporto alle aziende per stabilizzazioni e contratti indeterminati ma per incentivare le aziende ad assumere, se pur a tempo determinato, guardano almeno al periodo temporale dell’anno”.

Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, nel ringraziare la Regione per portare avanti con convinzione questa apprezzata iniziativa, ha messo in evidenza alcuni dati sulla disoccupazione elaborati dall’Ufficio Studi di Confindustria riferiti alla ripresa dell’attività economica post pandemia che mostrano un decremento della disoccupazione in Fvg dal 5,8% del 2021 al 5,4% del 2022 e dovrebbe scendere quest’anno al 4,7%, per attestarsi 4,6% nel 2024.

Previsti 25mila ingressi di lavoratori nel quarto trimestre 2023.

In Fvg, in base alla rilevazione condotta dal sistema informativo Excelsior, le imprese dell’industria e dei servizi hanno preventivato 25.510 entrate di lavoratori nel quarto trimestre del 2023, +2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel 56,1% dei casi, le aziende hanno difficoltà a trovare i profili professionali ricercati.

Tra le figure che presentano le maggiori criticità a livello regionale si trovano i tecnici in campo ingegneristico (80% di difficile reperimento), tecnici della gestione dei processi produttivi (77,9%), operai specializzati nell’edilizia (85,9%).