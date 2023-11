La 34esima edizione di Ideanatale a Udine.

Ideanatale è la grande vetrina che da 34 edizioni accende, in migliaia di visitatori, il piacere e la gioia della Festa più bella dell’anno. Lo farà anche quest’anno, da venerdì 17 a lunedì 20 novembre alla Fiera di Udine, proponendo non solo tantissime e originali idee regalo e utili suggerimenti per addobbare la casa e la tavola delle feste negli stand di oltre 150 espositori, ma anche un ricchissimo programma di oltre 30 eventi gratuiti per tutte le età e per far vivere in Fiera momenti di condivisione, conoscenza, divertimento e arricchimento.

Alla conferenza stampa odierna sono intervenuti il presidente di Udine e Gorizia Fiere, Antonio Di Piazza e Eva Seminara componente della giunta della Camera di Commercio di Pordenone e Udine per il settore artigianato. Il Natale porta con sè incanto e magia che la Fiera ha voluto esprimere anche nella nuova immagine di campagna che caratterizza l’edizione 2023: un’atmosfera fatata che mette insieme creatività e intelligenza artificiale per restituirci un Babbo Natale accogliente e panciuto accanto all’immancabile slitta nel bosco innevato.

Ideanatale occupa un posto speciale nelle aspettative degli espositori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia e che quest’anno avranno un giorno in più (il lunedì) per soddisfare i desiderata di un pubblico che attende questo appuntamento per rinnovare uno dei gesti più antichi e belli al mondo: regalare. Da decenni ormai, Ideanatale si svolge a novembre consigliandoci per tempo negli acquisti, evitandoci corse stressanti dell’ultimo minuto e favorendo occasioni promozionali e di business per le piccole e medie aziende espositrici, molte delle quali sono micro imprese artigianali, associazioni, cooperative e consorzi. Aziende che si preparano al meglio per consigliare, far indossare, annusare e assaggiare il regalo giusto, da quello più impegnativo a quello più economico, sempre originale e mai banale.

Nella collaudata manifestazione troveremo, infatti, decorazioni e addobbi natalizi di tutte le forme, alberi di natale, presepi, creazioni dell’artigianato artistico, libri, tessuti, abbigliamento e accessori, coperte e tovagliati, dolci e strenne agroalimentari, oggettistica da regalo, giochi, giocattoli, profumi, candele, essenze naturali e proposte vacanze sulla neve. Anche PromoTurismoFVG sarà presente per promuovere la montagna del Friuli Venezia Giulia: al padiglione 8 il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” sarà protagonista nello stand dedicato alla promozione turistica, in cui si potrà acquistare non solo il merchandising a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, ma anche gli skipass promozionali a data aperta al prezzo di 38,50 euro, a categoria unica. In vista della partenza della stagione invernale, sarà proprio dunque la montagna il tema scelto per l’allestimento immersivo alla Fiera di Udine, attraverso grandi immagini e video tematici proiettati all’interno dello spazio. Accanto a PromoTurismoFVG sarà presente anche l’associazione Alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia, per valorizzare al massimo la montagna regionale.

La solidarietà.

Da sempre Ideanatale è anche solidale mostrando e valorizzando l’inestimabile impegno e il frutto dell’operato del Terzo Settore, del volontariato e del no-profit. Creatività, solidarietà e anche impegno sociale con la presenza di realtà e istituzioni come la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, che intercettano e combattono il disagio e la violenza di genere, con particolare riguardo alla violenza sulle donne. Ed è proprio all’Associazione “ZeroSuTre” di Udine che sarà devoluto l’incasso delle iscrizioni a Torneo di Burraco in agenda sabato 18 novembre in Fiera.

Spazio anche ai vini e ai prodotti del territorio.

Ideanatale piace anche perché mette assieme la ricerca e l’acquisto del regalo a qualcosa che non si compra, ma si vive in prima persona: sono gli eventi a cui adulti e bambini possono partecipare gratuitamente regalandosi un’esperienza piacevole, divertente e costruttiva. Il programma è ricco di appuntamenti: canti della tradizione natalizia, storie e spettacoli per bambini, showcooking e corsi di cucina con i Cuochi, degustazioni guidate gratuite nella rassegna “Spumanti per le Feste”, cicloturismo solidale con appuntamenti per gli amanti della bicicletta sotto l’albero, presentazioni di libri con gli autori, torneo di Burraco, spettacolo sportivo di cani da salvamento in acqua…e molto di più.

Non c’è brindisi natalizio senza lo spumante e a questo vino, nelle sue diverse tipologie, è dedicata la Rassegna “Spumanti per le Feste” che ogni giorno, nell’area Idea Golosa del padiglione 7, propone un banco assaggi con, in degustazione, diverse categorie di spumanti dal Prosecco alla Ribolla Gialla, spumanti metodo Classico, metodo Charmat o Martinotti e metodo Collavini, prodotti in Friuli Venezia Giulia, fino ai varietali a base Malvasia, Moscato, Schioppettino, Refosco ecc. A guidare le degustazioni e a descrivere i vini spumanti spiegando la storia dei vitigni da cui provengono e i metodi di spumantizzazione sarà Stefano Cosma, direttore responsabile del quadrimestrale italiano Bubble’s Italia e componente delle giurie di assaggio nonché conduttore di masterclass a “Spumantitalia”.

I prodotti e i piatti del territorio e le tradizioni del Natale di una volta sono al centro della rassegna gastronomica e dei workshop organizzati dall’Associazione Cuochi Udine e Unione Regionale Cuochi che nel proprio stand nell’area Idea Golosa del padiglione 7 si fanno anche promotori di una vendita di beneficienza di cesti e articoli natalizi del territorio: il ricavato sarà devoluto a Mortegliano per le vittime dei danni del maltempo della scorsa estate.

Il libro è un regalo “classico” e come tale, pur aprendolo infinite volte, ha sempre qualcosa di nuovo da dire. Al libro, agli autori, agli editori locali e tra loro anche quelli aderenti all’Associazione Editori F.V.G., ai librai e al piacere delle lettura è dedicata Idea Libro con i desk espositivi nel padiglione 6 e con una serie di incontri, presentazioni e anteprime di libri e racconti per tutte le età.

L’inaugurazione.

L’inaugurazione di ideanatale si terrà alle 17.00 di venerdì 17 novembre alla presenza dell’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e con gli interventi delle autorità e delle istituzioni che da anni affiancano la Fiera credendo nell’importanza di questa manifestazione: in primis la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, socio di riferimento di Udine e Gorizia Fiere, la Fondazione Friuli, particolarmente attenta ai valori culturali e agli obiettivi sociali che la Fiera persegue nella sua attività a favore del territorio, i Comuni di Martignacco e Udine e Pulitecnica Friulana come sponsor tecnico.

Pensando ai regali, un’idea sempreverde che in questi ultimi anni ha conquistato ancor più terreno sul mercato e nelle abitudini della gente, è la bicicletta. Le due ruote a pedali sono esposte negli stand della Fiera che alle potenzialità e alle capacità aggregative di questo intramontabile mezzo di locomozione dedica l’incontro “Ideanatale & bici solidale“ in programma sabato 18 novembre, alle 10.30, nell’area Idea Magica del padiglione 6, con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale Bini. L’iniziativa, che illustrerà il lavoro fatto in questi anni per la promozione del turismo in bici nella nostra regione e ai numeri che ha raggiunto, nasce dalla collaborazione tra Fiera e Cussigh Bike coinvolgendo la Fondazione Autismo FVG onlus alla quale andranno i ricavati dell’asta che prima di Natale metterà in palio due biciclette davvero speciali: una dipinta dall’artista Gianni Borta e l’altra dai ragazzi dell’atelier Autismo FVG. I fondi raccolti saranno destinati alla costruzione del villaggio dedicato a Enzo Cainero. L’incontro in Fiera avrà come testimonial sportivo Alessandro Ballan, ultimo campione italiano ad aver vinto un mondiale.