La tappa in Fvg del viaggio di oltre 7mila chilometri.

Si concluderà in Friuli Venezia Giulia il viaggio che Francesco Bernabeo e Michela D’Annibale, due blogger ortonesi, hanno in programma per il 2022. Barnabeo e D’Annibale sono presidente e vice presidente dell’associazione sportiva Searchgo e si stanno preparando ad affrontare il Sentiero Italia CAI. Michela, in particolare, sarà la prima donna a percorrere il viaggio che non sarà semplice. Si tratta infatti di un sentiero che collega, attraverso i suoi oltre 7 mila chilometri, tutte le regioni italiane.

Il viaggio partirà da Santa Teresa di Gallura, Sassari, il 29 gennaio 2022 con tappa d’arrivo a Muggia, Trieste, il 30 settembre 2022. Per il passaggio in Friuli Venezia Giulia , le tappe previste dal Sentiero Italia CAI sono 28. Il viaggio inizia dal rifugio Pier Fortunato Calvi, vicino al confine con il Veneto, e prosegue verso la dorsale carnica, lungo il confine con l’Austria. Continua quindi tra le Alpi Giulie, facendo tappa in alcuni dei gruppi montuosi più importanti. Scende a sud, verso le Valli del Natisone e i luoghi delle storiche battaglie di Caporetto, Collio e Isonzo. Si sentiero si sposta attraversando il Carso. La meta finale, si trova vicino al confine con la Slovenia, nei pressi di Muggia.

Il progetto.

L’obiettivo di Francesco e Michela è far conoscere ai follower le bellezze che incontreranno durante il percorso. “Lungo tutte le tratte del cammino cercheremo di valorizzare l’inestimabile patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico che la nostra nazione ha da offrire – spiegano Francesco e Michela – montagne, borghi, prodotti tipici, luoghi sconosciuti e molto altro”. L’esperienza infatti sarà documentata attraverso immagini, video e articoli pubblicati sulle pagine social e sul blog dell’associazione, a cadenza giornaliera o settimanale: “Siamo blogger, ed è quello che ci piace fare” commentano Francesco e Michela.

Il viaggio è ipotizzato durare tra i 210 e i 250 giorni. Tutto il percorso verrà fatto in tenda e sacco a pelo con una pausa tecnica di uno o due giorni ogni sette o dieci. A circa metà percorso, in Abruzzo, ci sarà il cambio di attrezzatura. Il Sentiero Italia si sviluppa infatti lungo l’intera dorsale appenninica, isole comprese e sul versante meridionale delle Alpi. Il progetto ha ottenuto numerosi patrocini tra cui quello del Ministero della Transizione Ecologica e delle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Calabria. È nata, inoltre, una collaborazione con Anffas Nazionale per istruire, condividere e camminare assieme alle sedi locali e invitare le persone con disabilità intellettiva a incontrare i ragazzi lungo il cammino parlando di turismo accessibile.

A supporto del progetto di Francesco e Michela, è stata avviate anche un’iniziativa di raccolta fondi. I ragazzi di SearchGo chiedono l’aiuto a enti, privati e aziende di aiutarli in questa impresa e di sostenerli economicamente per la riuscita dell’iniziativa e la realizzazione di un sogno: percorrere 7.000 Km a piedi.

