Il premio inglese di Deborah Rota.

Si chiama Deborah Rota, 34 anni, di Flaibano, ed è la pasticcera che a Londra ha vinto il noto riconoscimento “Baking industry awards” nella categoria “miglior pane dell’anno”. I giudici del premio sono stati sorpresi in modo piacevole dal gusto e dalla perfetta consistenza del lievito naturale utilizzato da Deborah nel suo prodotto in gara.

Il pane vincente si chiama “Chocolate Sourdough“. L’impasto è leggermente dolce per lo zucchero di canna chiaro e del latte presenti al suo interno, mixati in modo sapiente con del cacao intenso. A rendere ancora più gustoso il pane sono le gocce di cioccolato al latte e fondente che risaltano il pane-dolce. Il prodotto di Deborah ha così ottenuto il massimo dei voti per il gusto, l’innovazione creativa e per l’alto livello di abilità nell’usare una base di lievito naturale.

Dall’Italia a Londra.

Un premio che rende orgoglioso non solo tutto il Friuli Venezia Giulia, ma tutta la nazione. Deborah, infatti, è un talento italiano trasferito a Londra già da alcuni anni. Qua ha aperto un laboratorio artigianale, il panificio “Buzzing Bee Baked Things“, insieme a suo marito, che con il tempo è riuscito a distinguersi dagli altri. Londra ha quindi premiato la bravura di Deborah che ha conquistato i palati inglesi, in modo particolare per quelli che amano i prodotti salutari con lievitazione naturale.

