Visite e degustazioni ponte del 25 aprile con Vigneti Aperti in Friuli

Gli appuntamenti con Vigneti Aperti.

Ponte del 25 aprile alla scoperta del vino e le eccellenze del territorio grazie a Vigneti aperti. Organizzata dal Movimento Turismo del Vino Fvg, questa manifestazione accoglie appassionati, curiosi e buongustai nelle numerose cantine della regione, aprendo le porte a un viaggio sensoriale nel mondo vitivinicolo locale.

Dal 25 al 28 aprile 2024, le cantine friulane accoglieranno i visitatori desiderosi di scoprire le eccellenze del territorio attraverso un programma ricco di eventi. Tra visite ai vigneti, degustazioni guidate, laboratori sensoriali e cene gourmet in compagnia dei vignaioli, Vigneti Aperti offre un’esperienza indimenticabile per tutti i sensi.

Le attività proposte spaziano dal semplice momento conviviale, dove il vino diventa pretesto per condividere storie e passioni. Aperitivi tra i filari, picnic in vigna e concerti sotto le stelle arricchiscono il programma, offrendo agli ospiti un’immersione completa nell’atmosfera unica del Friuli.

I vigneti aperti in Friuli Venezia Giulia.

Udine

Ca’ Tullio

Aquileia _ Via Beligna, 41

Tel. +39 0431 919700

Giovedì 25 aprile

Dalle 8.30 alle 12.30

Punto vendita aperto

Possibilità di degustare i vini senza prenotazione



Elio Vini

Cividale del Friuli — Via Premariacco, 104

+ 39 347 7723343

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

Dalle 11.00 alle 20.00

Apertura della cantina

Visita ai vigneti BIO e alla cantina, e a scelta degustazione al calice di:

– Calice di Laude, Elio bianco, Sauvignon, Rosato e Merlot 2,00€/pz

– Calice di Galandin, Sluk e Rubest 2,50€/pz

– Calice di Marta e Diana 3,00€/pz Disponibili tartine e taglieri con affettati e formaggi del territorio, accompagnati da pane



Ferrin Paolo

Camino al Tagliamento — Casali Maione, 8

Tel. + 39 0432 919160

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

Visita vigneti e cantina, accompagnati dal titolare

Degustazioni di 10 tipologie di vini (bianchi, rossi, spumanti, affinati in legno) accompagnati da Prosciutto Crudo Zanin Valentino di Camino al Tagliamento e formaggi della Latteria Biologica La Sisisle di Turrida di Sedegliano

Costo: € 15,00 euro/persona



Giacomo Orlando

Prepotto _ Loc. Craoretto, 2

+39 347 9931276

Sabato 27 e domenica 28 aprile

Visita guidata ai vigneti e alla cantina

Degustazione 4 vini

Prenotazione obbligatoria



Spolert Winery

Prepotto _ Via Novacuzzo, 41

Tel. +39 392 7926901

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

Dalle 10.30 alle 20.00

Degustazioni a partire da €20,00

Servizio agrituristico

Vendita al calice e degustazione di prodotti gastronomici locali



Truant Wine

San Daniele del Friuli _ Via Nazionale, 10

Tel. +39 0432 1716172

Sabato 27 aprile

Dalle 9.00 alle 14.00

Passeggiata tra i vigneti della tenuta

Degustazione a scelta tra

3 calici a scelta+prosciutto di San Daniele 12€

4 calici a scelta+prosciutto di San Daniele 15€

5 calici a scelta+prosciutto di San Daniele 18€

6 calici a scelta+prosciutto di San Daniele 20€

Prenotazione obbligatoria a info@truant.wine o allo 0432 716172

In caso di maltempo la visita è da intendersi annullata



Vigne Del Malina

Orzano_ Via Pasini Vianelli, 9

Tel. + 39 0432 649258

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

— Visita guidata al vigneto.

— Degustazione tra i filari.

— Sosta presso l’enoteca aziendale con calice a scelta e tagliere di affettati e formaggi.

20,00 euro/persona

Visita guidata ai vigneti e dintorni del Malina con i quad di Visitait in Quad.

Quad da due posti/85,00 euro. Al raggiungimento minimo di 4 coppie,

salvo esaurimento posti.

Contattare Vigne del Malina.

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’evento.



Vini Puntin

Aquileia — Loc. S. Zili, 14

Tel. + 39 3385648301

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

Ore 15.00

Vi accogliamo personalmente per farvi degustare tre dei vini biologici abbinati ad altrettanti stuzzichini gourment.

Visita in vigneto con coinvolgimento nelle pratiche delle lavorazioni del momento

Prenotazione obbligatoria

Durata: 1 ora e mezza circa

Costo: €15,00 a persona – sconto del 20% per gruppi da 6 o più persone

Gorizia

Borc Da Vila

Romans d’Isonzo _ Via Latina, 83

Tel. + 39 348 543 5013

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

Visita del parco secolare e di alcuni ambienti della villa settecentesca con cucina storica (scorcio della civiltà rurale ottocentesca)

Degustazione di 4 vini

Accompagnati a prodotti friulani e carnici

Prenotazione obbligatoria

Costo: 20 euro a persona



Borgo Conventi

Farra d’Isonzo _ Strada della Colombara, 13

Tel. +39 0481 888004

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

Alle 11.00, 14.00 e 16.00

Visita alla cantina

Degustazione di 3 vini accompagnata da stuzzichini tipici

Prenotazione obbligatoria tramite email a visite@borgoconventi.it

Costo: € 15,00 a persona – bambini gratuito



Graunar

San Floriano del Collio — Località Scedina, 26

+39 346 8246740

Giovedì 25 aprile e sabato 27 e domenica 28 aprile

Dalle 11.00 alle 18.00

Visita alla cantina

Degustazione vini con possibilità di ristoro



Pascolo Alessandro

Dolegna del Collio _ Località Ruttàrs, 1

Tel: + 39 0481 61144

Domenica 28 aprile

Ore 10.00

Pic nic panoramico nel vigneto storico

passeggiata verso il vigneto storico, composto da viti di oltre settant’anni. 4 finger food a base di prodotti tipici abbinati a 4 vini, con degustazione direttamente in vigna con panorama sulla valle dello Judrio

Costo: €25,00

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 25 aprile, massimo 12 persone

l’esperienza si terrà con un minimo di 6 partecipanti