Wizz Air atterra In Fvg e lancia una nuova rotta a prezzi scontati

Wizz Air per la prima volta all’aeroporto di Trieste.

Wizz Air, annuncia oggi una nuova stazione e una nuova rotta tra Trieste e la capitale dell’Albania, Tirana, a partire dal 3 luglio 2023. I biglietti per i nuovi voli sono già disponibili sul sito della Compagnia e tramite l’app WIZZ a partire da 24,99 euro.

Perfetta per le vacanze e per riunirsi con amici e familiari, la nuova rotta Wizz Air tra l’aeroporto di Trieste e Tirana sarà operata due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. I voli saranno effettuati con il più recente Airbus A321neo, uno dei più sostenibili aeromobili, che dispone di 239 posti a bordo.

Trieste diventa così la 27esima destinazione di Wizz Air in Italia. Questo, oltre a rafforzare ulteriormente la presenza della compagnia aerea nel Paese, consentirà di rilanciare il turismo in una regione rinomata per il suo ricco patrimonio storico e per l’ampia varietà di offerte culturali, naturali, enogastronomiche e folcloristiche.

Viaggiando con Wizz Air, i passeggeri potranno usufruire delle tariffe più basse della compagnia e di un’esperienza di volo completamente personalizzabile. Oltre a questo, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare i nuovi voli dall’aeroporto di Trieste alla capitale dell’Albania, a partire dall’estate 2023 – ha commentato Evelin Jeckel, Acting Network Officer di Wizz Air – . Cerchiamo sempre di offrire opportunità di viaggio convenienti ai passeggeri italiani e di contribuire allo scambio culturale tra i Paesi. Il lancio della nuova rotta tra Trieste e Tirana offrirà ai nostri clienti una destinazione unica per scoprire una città dalle mille identità e godere del crogiolo di cultura, arte e architettura, nonché una nuova alternativa di viaggio per visitare amici e familiari all’estero. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo della nostra giovane ed efficiente flotta”,

“Lieti dell’annuncio del nuovo collegamento Trieste-Tirana, diamo il benvenuto a Wizz Air, una delle maggiori low cost europee e la prima sui mercati dell’est Europa, che non ha mai operato nel nostro scalo. Stiamo lavorando per un crescente significativo incremento dei collegamenti internazionali e con questo obiettivo il nuovo collegamento con Tirana è l’avvio di una importante partnership di lungo periodo con Wizz Air”, dichiara Marco Consalvo, Amministratore Delegato dell’aeroporto di Trieste, “Tirana sarà il primo collegamento che Wizz Air aprirà in partenza da Trieste: un collegamento di fondamentale importanza per la nutrita comunità albanese presente in regione (la seconda per numero di residenti), ma anche una nuova opportunità di sviluppo dei flussi di lavoro e turistici tra la nostra regione e l’Albania.”