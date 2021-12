La zona gialla in Friuli Venezia Giulia.

La zona gialla in Friuli Venezia Giulia durerà altri 15 giorni, ma si rischia di finire in zona arancione se il numero dei contagi continuerà a crescere e soprattutto il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Secondo quanto riportato dalla Cabina di regia, che si è tenuta la Vigilia di Natale, la nostra regione presenta un’incidenza dei contagi pari a 419,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 22,0% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 14,9 %.

Numeri da zona gialla, quindi, ma non troppo distanti da quelli della zona arancione, che scatta quando il tasso delle terapie intensive supera il 20% e l’area medica il 30% di riempimento. Di più. Secondo un rapporto del ministero della Salute la situazione in Friuli Venezia Giulia sta lentamente peggiorando e prova ne è il bollettino quotidiano dei positivi. In ogni caso il giallo resterà il colore ufficiale fino al prossimo anno. Una misura che farà il paio con le regole a cui bisognerà attenersi e previste nel nuovo decreto delle festività, dal Capodanno in piazza alle vacanze.

(Visited 393 times, 393 visits today)