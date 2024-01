Addio a Bruno Valentino Simeoni, fondatore dell’azienda leader nell’ortofrutta

Bruno Valentino Simeoni è scomparso a 92 anni.

Due comunità strette nel lutto, quella di Latisana e quella di Lignano, per la perdita di una figura di estrema importanza nel nostro territorio. Un carisma d’altri tempi, una determinazione e quella lungimiranza che ha permesso a Bruno Valentino Simeoni, che avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 14 febbraio, di prendere in mano le redini della azienda ortofrutticola Simeoni, che sarebbe negli anni diventata leader indiscussa, nata grazie al papà Antonio negli anni ’50 e portata avanti con grande attenzione e professionalità, assieme ai fratelli Sergio e Giuseppe, venuto a mancare qualche tempo fa.

Simeoni, avvocato e imprenditore, ha sempre partecipato in maniera attiva in quella che era la comunità che amava e alla quale, spesso, dispensava consigli derivati dall’ esperienza e dalla conoscenza in ambito giuridico. Socio attivo, già presidente e fino all’ultimo vicino al Rotary Club di Lignano Sabbiadoro, del quale faceva parte, orgogliosamente, da decenni. “Una uomo sempre vicino alla comunità, alle persone, con le quali amava avere rapporti collaborativi, aiutava sempre chi necessitava di un consiglio, una parola, un consulto” ricorda il figlio Riccardo. Un padre di famiglia amorevole, che ha da sempre saputo conciliare la vita professionale a quella privata, che, oltre a numerose gioie e soddisfazioni, non ha mancato di conferirgli anche un grande dolore, dopo la perdita, nel 2007, del figlio Alessandro. Sempre a testa alta, con grande dignità, Bruno Valentino ha affrontato proprio così anche i momenti meno radiosi, dando un vero e proprio esempio a tutta la comunità.

Da diverso tempo, una malattia cardiovascolare lo aveva costretto a modificare molte delle sue abitudini quotidiane ma, nonostante questo, la forza e il grande amore per la vita, lo rendevano un vero e proprio guerriero che, purtroppo, ha perso la sua battaglia, combattuta sempre con grande dignità, giovedì 4 gennaio presso l’ospedale di Latisana. La cerimonia funebre verrà celebrata in forma privata, di modo che il figlio Riccardo, assieme alla mamma Loretta, ottantasettenne, potranno stringersi in un intimo e raccolto dolore assieme ai familiari più stretti.