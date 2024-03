L’agriturismo Cortivo Pancotto vince il premio Lagazuoi.

L’agriturismo Cortivo Pancotto di Caneva ha conquistato il prestigioso riconoscimento come miglior produzione enogastronomica di montagna ai Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2024. Questa impresa, fondata sulla passione per il territorio e la gastronomia di Luca e della moglie Sonia, ha conquistato il meritato titolo.

Nel 2005 Luca Pancotto e la moglie Sonia lasciano la città per realizzare un sogno, diventare contadini. Lentamente ristrutturano un borgo del ‘700, a poca distanza da Caneva, in Friuli. Iniziano con l’orto e il vigneto, poi decidono di investire nell’accoglienza aprendo l’Agriturismo Pancotto, premiato nel 2018 come Miglior Cucina contadina. Nel 2011 recuperano una malga abbandonata, la malga Fossa di Sarone, dove con il latte d’alpeggio producono formaggi e in estate ospitano bambini e ragazzi per progetti didattici. L’ultimo passo – per ora – è la riapertura di una vecchia osteria sul Passo La Crosetta.

Gli organizzatori, commentando il successo di Cortivo Pancotto, hanno sottolineato l’approccio unico della struttura nel raccontare il territorio attraverso il cibo, con una particolare attenzione alla valorizzazione della filiera. Luca Pancotto e la moglie Sonia Della Libera hanno dato vita a un progetto che abbraccia l’intera comunità, dal recupero delle tradizioni alla riqualificazione di luoghi dimenticati.

Gli altri finalisti della categoria erano Impronte della Terra e Soilution system. Il primo è un progetto di divulgazione culturale sul mondo del vino e del cibo. Dà voce agli artigiani italiani che animano e vivono il territorio, ambasciatori di una biodiversità sociale insostituibile. Il secondo, sviluppato dal Consorzio Tutela Soave, è un sistema integrato di interventi e tecnologie sostenibili che permette di mitigare il dissesto idrogeologico, anche attraverso pratiche meno impattanti.

La premiazione avrà luogo sabato alle 14 presso il Lagazuoi Expo Dolomiti, un polo espositivo unico nel suo genere situato tra le vette delle Dolomiti. L’evento non solo celebrerà i vincitori e i finalisti, ma offrirà anche l’opportunità di esplorare altre esposizioni di rilevanza culturale, rendendo l’occasione un’esperienza completa per i partecipanti.