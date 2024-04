Fondi per il recupero di borghi rurali e aree dismesse in Friuli.

Dal 22 aprile al 28 maggio si potranno presentare le domande di contributo per progetti di riqualificazione dei borghi e centri minori del Friuli: la finalità è rivolta allo sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, guardando in particolare al recupero di aree dismesse, tra cui ex aree militari.

Ad annunciarlo, l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante illustrando i contenuti di una delibera che assegna 4,7 milioni di euro per riqualificazione di borghi e centri minori. Per l’anno 2024, il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti locali è fissato a partire dalle ore 8 di lunedì 22 aprile 2024 e fino alle ore 16 di martedì 28 maggio 2024.

Nel caso in cui sia presentata da parte del medesimo soggetto più di una domanda, sarà ritenuta valida l’ultima trasmessa in ordine di tempo. A seguito di rinunce, archiviazioni o nuove disponibilità di risorse, la graduatoria potrà essere utilizzata per soddisfare le domande in precedenza non finanziate. Il finanziamento è concedibile fino al 100% della spesa prevista e

ritenuta ammissibile e comunque nel limite massimo, per ciascun intervento, di 500mila euro per gli interventi su aree dismesse (tipologie B1 e B2 dei criteri di finanziamento), 300mila euro per tutti gli altri casi.