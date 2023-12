Capodanno sugli sci, a Pramollo aperti 50 chilometri di piste

Capodanno sulle piste da sci di Pramollo.

Per chi vuole trascorrere un Capodanno sugli sci, le opportunità non mancano: oltre agli impianti gestiti da Promoturismo Fvg attivi in queste battute finali del 2023, c’è infatti anche la possibilità di andare a Nessfeld Pramollo.

A Pramollo ci sono già 50 chilometri di piste aperte, tutte collegate tra loro da comodi e veloci impianti di risalita, per un divertimento senza soste. Lungo i tracciati, tra le tante baite presenti, ci si può fermare per un break gastronomico o una pausa di relax al sole. Con la possibilità di controllare da casa le piste in tempo reale grazie alle webcam: https://www.nassfeld.at/en/Service/Live-aus-der-Region/Webcam

Ai piedi della cabinovia Millennium Express, la più lunga dell’intero arco alpino, tutti i giorni è operativo inoltre un servizio professionale e veloce per il controllo di sci e snowboard per affilare le lamine e rimettere in forma i vostri attrezzi. Aperto dalle 9.00 alle 16.00, il service offre, in soli dieci minuti, una messa a punto perfetta grazie a un team di professionisti e ad attrezzature di ultima generazione.

Ogni giorno, sulle piste e nei locali di Nassfeld Pramollo, continuano le sorprese dei Buddy e la possibilità di giocare e ricevere facilmente simpatici premi con Nassfeld Challenge. Per partecipare è sufficiente registrare il numero del proprio skipass su skiline.cc/nassfeld.