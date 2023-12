Piste aperte: ecco dove sciare in Friuli negli ultimi giorni dell’anno

Le piste da sci aperte in Friuli.

Pronti a innevare le piste non appena cambierà la situazione meteo. In Friuli Venezia Giulia si attendono le precipitazioni che nei prossimi giorni potrebbero portare finalmente la neve a rafforzare il manto nevoso. Nel frattempo, le aperture degli impianti sciistici rimangono invariate nei diversi comprensori della regione. Questa la situazione almeno fino al 31 dicembre, quando è in programma il prossimo aggiornamento da parte dei tecnici di PromoTurismoFVG per poter valutare l’implementazione di piste e impianti.

Il meteo comunque non ha fermato gli appassionati dello sci che negli scorsi giorni hanno affollato i diversi poli, in particolare Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo, raccogliendo oltre 12mila primi ingressi al giorno sia a Santo Stefano che ieri.

Le aperture del fine settimana.

A Piancavallo rimangono aperti i tappeti Daini, Genzianella, Busa, Caprioli, Tremol e Bambi, le seggiovie Casere, Busa Grande, Sole, Sauc e Tremol 1 (chiusa solo la seggiovia Tremol2), mentre si scende sulle piste Busa Grande, Nazionale Bassa, Sauc Alto e Sauc Basso, Tublat e Sole, Caprioli 2 e 3, campo scuola Daini, Genzianella, Casere, Casere 2, 3 e 4, e lo ski weg Sauc. Aperti anche il bob su rotaia (dalle 13.30 alle 16), Nevelandia e il Palaghiaccio, così come la pista di fondo Pian Mazzega, percorribile per più di un chilometro.

Sappada-Forni Avoltri: a Sappada sono aperti tutti gli impianti e si scia sulle piste Pian dei Nidi e skiweg, Eiben Col dei Mughi Nazionale, Monte Siera Turistica, gli skiweg Turistica – M. Siera e Monte Siera, Creta Forata e Campetto 1 e 2. Aperto da Natale anche Nevelandia. A Forni Avoltri l’impianto per il biathlon, il centro Carnia Arena a Piani di Luzza, rimane parzialmente aperto.

Forni di Sopra-Sauris: a Sauris aperti il tappeto e la sciovia Sauris di Sotto, l’omonima pista e il campo scuola, ma anche il tappeto Sauris di Sopra e relativo campo scuola; a Forni di Sopra nell’area Varmost sarà possibile sciare sulle piste Varmost 1, 2 e 3, Fienili e Senas utilizzando gli impianti Varmost 1, 2 e 3; nell’area Davost saranno aperti la sciovia, i tappeti Campo scuola, Davost e Primi passi, la pista Davost e il campo scuola Davost. Da sabato 23 dicembre il Fantasy Park rimane sempre aperto.

Ravascletto-Zoncolan: rimangono aperti la funifor Monte Zoncolan e la seggiovia Valvan con le piste Zoncolan 2, 3 (bassa e alta) e 4, così come i tappeti Lausc e cima Zoncolan con i relativi campi scuola, le seggiovie Giro d’Italia, Cuel d’Ajar e Tamai 2000 e la sciovia Arvenis. Si scia su Tamai 1, Arvenis, Goles, Lavet, Canalone, così come sugli skiweg Goles, Arvenis 1 e 2, Tamai, Cima Zoncolan – Goles, Stella Alpina, Cuel Picciul e Zoncolan 4. Gli impianti di Pradibosco rimangono al momento chiusi, mentre apre tra oggi e domani lo snowpark Arena freestyle.

A Tarvisio aperti tutti gli impianti a eccezione della seggiovia Nuova Tarvisio, si scia sulle piste Duca d’Aosta, Di Prampero (aperta dalla stazione di monte fino all’intermedia), dell’Angelo, skiweg e variante, Florianca, Foresta, Malga e campi scuola e skiweg, servite dagli impianti che, ad eccezione della seggiovia Nuova Tarvisio, rimangono tutti in funzione. Si scia anche sugli skiweg dell’Angelo-B, B e campo scuola. Per gli amanti dello sci di fondo l’Arena Paruzzi rimane aperta per un chilometro, mentre il parco giochi è aperto dal 22 dicembre.

A Sella Nevea rimangono fruibili tutti gli impianti (telecabina Canin, funifor Prevala, seggiovia Gilberti e tappeto Campo scuola) e si può sciare su tutte le piste ad eccezione della Rifugio Cai 2. Aperti anche l’anello di fondo Prevala e il percorso dedicato agli scialpinisti, mentre rimane ancora inaccessibile il collegamento con la stazione slovena di Bovec.

Si ricorda che da quest’anno sono in funzione le casse automatiche, novità della stagione, per l’acquisto di diverse tipologie di biglietti (skipass giornalieri in categoria adulti e senior, 3, 4 e 5 ore in giornata e biglietti interi andata e ritorno per i pedoni), oppure convertire il qrcode di un acquisto effettuato online) nei comprensori di Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea.