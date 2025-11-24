Old Wild West & Co, Cigierre compie 30 anni: 60 milioni di investimenti e valori riscritti dai giovani

Cigierre compie 30 anni.

Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. – festeggia il traguardo dei trent’anni e annuncia una nuova fase di crescita basata su investimenti, innovazione e partecipazione attiva dei giovani. L’azienda friulana, che guida marchi come Old Wild West, Smashie, Wiener Haus e Pizzikotto, ha presentato la nuova Carta dei Valori, costruita attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto tutti i collaboratori, con un ruolo centrale affidato agli under 30.

Un gruppo nato a Udine e diventato leader nel casual dining

La storia di Cigierre inizia a Udine nel 1995 con l’intuizione del fondatore e attuale CEO Marco Di Giusto. Da allora il Gruppo è diventato uno dei principali operatori nel settore del casual dining, con oltre 360 ristoranti tra gestione diretta e franchising, 5.000 collaboratori e 30 milioni di clienti serviti nel solo 2024. Il giro d’affari dell’anno scorso ha raggiunto i 545 milioni di euro, mentre per il 2025 si prevede un ulteriore aumento, con un fatturato che supererà i 550 milioni.

Un piano triennale da 60 milioni per nuovi locali e restyling

Guardando ai prossimi anni, l’azienda ha definito un piano di sviluppo da oltre 60 milioni di euro. Gli investimenti saranno destinati all’apertura di nuovi ristoranti e alla riqualificazione di alcuni locali già esistenti, con l’obiettivo di consolidare la presenza dei diversi brand sia nel casual che nel fast casual dining.

Accanto agli interventi strutturali, il Gruppo proseguirà il percorso di aggiornamento professionale attraverso la Cigierre Academy e investirà nell’innovazione digitale e nell’evoluzione della customer experience. Centrale rimarrà l’attenzione alla qualità, grazie al lavoro del team Ricerca & Sviluppo, alla selezione delle materie prime e all’attività del laboratorio Kuore.

La nuova Carta dei Valori: il futuro scritto dagli under 30

In occasione del trentesimo anniversario, Cigierre ha deciso di rinnovare la propria identità valoriale partendo dalle idee dei più giovani. La nuova Carta dei Valori nasce da workshop, momenti di ascolto e survey che hanno coinvolto in modo particolare i collaboratori under 30. Ne è emersa una visione che mette al centro la forza del gruppo, il valore delle relazioni, la crescita individuale, la propensione all’innovazione, lo sviluppo sostenibile e una qualità intesa come garanzia trasversale in ogni attività, dalla cucina alla sala.

Un impegno concreto per il benessere e l’inclusione

La celebrazione dei 30 anni coincide con un rafforzamento delle politiche dedicate al benessere dei collaboratori. Nel 2024 Cigierre ha ottenuto la Certificazione della Parità di Genere e ha attivato percorsi formativi sull’inclusione e sulla prevenzione della violenza. Tutti i dipendenti hanno ricevuto indicazioni su come riconoscere comportamenti violenti e sulle modalità per segnalarli. Sono stati istituiti corsi dedicati, pubblicato il Manifesto dell’Inclusione e aperto uno sportello di ascolto psicologico gratuito.

L’indagine “In People We Trust 2025”, realizzata da Largo Consumo con l’Università Milano-Bicocca, Ipsos Italia e Confimprese, evidenzia livelli di coinvolgimento dei collaboratori superiori alla media nazionale e rispetto al settore della ristorazione. Un risultato che conferma la solidità del clima aziendale e la direzione intrapresa dal Gruppo.