Cervignano si illumina di magia: per Natale arriva lo Zoo luminoso

Si accende il Natale a Cervignano.

A Natale Cervignano del Friuli si trasformerà in un vero e proprio mondo incantato. In Piazza Indipendenza faranno la loro comparsa oltre 25 animali luminosi a grandezza naturale: elefanti, giraffe, tigri, leoni, zebre, scimmie, pavoni, ippopotami, fenicotteri rosa, farfalle e perfino papere.

Lo Zoo luminoso debutterà il 28 novembre alle ore 17, nel primo viaggio in Friuli Venezia Giulia dedicato agli animali di luce. Un’installazione immersiva pensata per stupire grandi e piccoli, che accompagnerà i visitatori lungo un percorso magico durante tutte le festività.

Un progetto condiviso per un Natale speciale

La presentazione ufficiale si è tenuta in Municipio, insieme al programma natalizio del Comune. Dopo i saluti del sindaco Gianluigi Balducci, l’assessore al commercio Laura Centore ha illustrato il cuore delle iniziative: “La novità assoluta è lo Zoo luminoso in Piazza Indipendenza. Un meraviglioso viaggio tra creature di luce, un’esperienza magica per tutta la famiglia che passeggerà in un mondo incantato”, ha dichiarato.

Dal villaggio di Babbo Natale – con una casetta di 10 metri, stanza dedicata alle letterine e carrozza – alla pista di pattinaggio, dai laboratori per bambini agli eventi con associazioni, scuole di danza e musica, commercianti e Università della Terza Età: il programma sarà ricchissimo. In via Roma sarà attivato anche un temporary shop con prodotti degli artigiani locali realizzato con Confartigianato, esempio virtuoso di riutilizzo di un negozio sfitto.

Piazza Indipendenza tra luci, caccia al tesoro e oltre 100 eventi

Lo Zoo luminoso rimarrà acceso fino al 10 gennaio, ogni giorno all’imbrunire. Piazza Indipendenza, ricca di verde e circondata da circa 60 attività commerciali, verrà valorizzata senza modifiche a viabilità e parcheggi. Il manager del Distretto del Commercio, Stefano Zuliani, ha sottolineato la filosofia che lega iniziative come la caccia al tesoro (ogni animale luminoso visto vale un timbrino in un negozio, una volta completato il volantino si ha diritto a un gadget), concerti e attività di rigenerazione urbana, evidenziando come il calendario complessivo superi i 100 eventi grazie al coinvolgimento anche degli altri comuni del Distretto.

L’inaugurazione di venerdì prevede musica con una giovane DJ locale, danza con le lanterne, countdown, street band e la possibilità, dal 28 al 30 novembre, di spedire la letterina a Babbo Natale e scattare una foto ricordo. Il calendario completo sarà disponibile tramite QR code, pubblicato su sito, dépliant e locandine.

Un Natale unico nel Distretto

“Abbiamo scelto di differenziarci con un progetto nuovo, pensato per catturare l’attenzione delle famiglie e dei bambini, protagonisti del periodo natalizio”, ha spiegato Zuliani. “Non vogliamo concorrere con altre città del Friuli Venezia Giulia, ma offrire qualcosa di unico che inviti chi si muove in regione a visitare anche il nostro distretto. L’obiettivo è far diventare Cervignano una delle mete più attrattive del Natale in FVG”.

Le frazioni protagoniste e gli appuntamenti culturali

Il programma natalizio coinvolgerà anche le frazioni di Strassoldo, Muscoli e Scodovacca, che proporranno concerti, incontri culturali, mostre di presepi e i tradizionali Pignarul della Befana.

Non mancheranno gli spettacoli degli Skaupaz Tofil, con sfilata e show del fuoco al Parco Europa.

Il Teatro Pasolini ospiterà invece numerosi eventi: il concerto di Santo Stefano della Banda mandamentale, l’esibizione dell’Orchestra del Friuli Venezia Giulia e, per la prima volta, il Concerto di Capodanno della Camerata Strumentale Italiana dedicato ai capolavori di Johann Strauss.

L’assessore Centore ha concluso ringraziando tutte le realtà coinvolte: “Associazioni sportive, culturali, commercianti, Distretto del Commercio, uffici comunali e Polizia locale: tutti hanno reso possibile ciò che vedremo nelle prossime settimane. Questo è lo spirito del Natale: lavorare insieme per il bene comune, rendere Cervignano accogliente e attrattiva, creando un ambiente in cui le famiglie possano trascorrere del bel tempo insieme”.