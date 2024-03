Dopo le mareggiate, 20 milioni per ripartire e un nuovo sistema di informazione meteo

Gli stanziamenti per la stagione estiva dopo i danni da mareggiate.

Sono oltre 20 milioni di euro le risorse che la Regione ha disposto per garantire la ripartenza della prossima stagione estiva, dopo i danni conseguenza delle mareggiate dell’anno scorso. Inoltre, per avvisare gli amministratori e gli enti in anticipo rispetto all’imminenza di fenomeni climatici potenzialmente dannosi, per prevenire gli effetti sui lavori in corso su tutta la costa, da Muggia e Trieste fino a Grado e Lignano Sabbiadoro, si sta applicando un sistema sperimentale di comunicazione circolare delle informazioni meteo specifiche che sta dando ottimi risultati.

A riferirlo, è stato l’assessore regionale all’ambiente, Fabio Scoccimarro durante la seduta della IV Commissione consiliare permanente presieduta da Alberto Budai, in risposta ad un’interpellanza sulla destinazione dei finanziamenti a copertura dei danni da mareggiata subiti nelle località costiere.

Scoccimarro ha poi informato sul Gruppo di lavoro tecnico-scientifico denominato “Clima FVG”, costituito nel 2022 dalla Regione e coordinato da Arpa Fvg di cui fanno parte oltre ai tecnici della direzione centrale Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, anche i tecnici e gli scienziati indicati da tutte le istituzioni scientifiche e di ricerca della Regione.

“Il Gruppo clima, in particolare, – ha detto Scoccimarro – ha elaborato e pubblicato ‘Segnali dal clima Fvg’ che riunisce numerosi approfondimenti sui temi dei cambiamenti climatici in rapporto al Friuli Venezia Giulia”. Infine, l’assessore regionale ha ricordato l’avvio dei lavori

(incarico affidato a Insiel) per la realizzazione, come previsto dall’articolo 9 della Legge Regionale FVGreen, di un sistema informativo regionale a supporto delle attività di pianificazione e programmazione di competenza della Regione e delle amministrazioni locali in materia di cambiamenti climatici.